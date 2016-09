Eggensee und Hasenlohe kriegen schnelles Internet

Telefonieren, Surfen und Fernsehen seien nun gleichzeitig möglich - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Zwei Ortschaften abseits der großen Verkehrsströme haben jetzt direkte "Zufahrten" zur Datenautobahn. Mit dem schnellen Internet wechseln die Neustädter Ortsteile Eggensee und Hasenlohe nach Auskunft aus dem Rathaus der Kreisstadt "auf die Überholspur".

Romantisch abseits hektischer Betriebsamkeit gelegen und doch kommunikationstechnisch "auf der Überholspur". Der Neustädter Ortsteil Eggensee. © Harald Munzinger



"Es ist soweit" meldet Wirtschaftsförderer Harald Heinlein: "Die neuen schnellen Internet-Anschlüsse sind da. Ab 14. September können die Haushalte in den Ortsteilen Hasenlohe und Eggensee mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde (MBit/s) im Netz surfen". Und das sei nicht alles: Das neue Netz sei so leistungsstark, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich seien. Die Bürgerinnen und Bürger von Hasenlohe und Eggensee könnten jetzt alles aus einer Hand bekommen.

"Langsam war gestern, heute sind wir schnell unterwegs auf der Datenautobahn", sagt dazu Erster Bürgermeister Klaus Meier. "Unsere Kommune wird damit als Wohn- und Arbeitsort noch attraktiver. Wir danken der Telekom für die gute Zusammenarbeit." Das Warten habe sich gelohnt. Ab sofort könnten alle die schnellen Internetanschlüsse online, telefonisch oder im Fachhandel buchen, teilte Markus Winter, Vertriebsbeauftragter der Deutschen Telekom, mit: "Eine moderne digitale Infrastruktur ist ein Standortvorteil - für die gesamte Kommune, aber auch für jede einzelne Immobilie."

Breitbandtechnologie VDSL

VDSL (Very High Speed Digital Subscriber Line) ist eine Breitbandtechnologie. Diese nutzt für die Übertragung von Daten eine Kombination aus Kupfer- und Glasfaserleitungen. VDSL unterscheidet sich von DSL (Digital Subscriber Line) durch deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten. Mit VDSL wird derzeit eine Übertragungsrate von bis zu 50 Megabit pro Sekunde (MBit/s) beim Herunterladen erreicht. Ein DSL-Anschluss schafft bis zu 16 MBit/s.

Je näher die Glasfaserleitung an die Kundenanschlüsse heranreicht, desto höher ist das Tempo. Deshalb verlegt die Telekom jetzt Glasfaser bis in die Multifunktionsgehäuse (MFG), den großen grauen Kästen am Straßenrand, einer Art Mini-Vermittlungsstelle. Im MFG wird das Lichtsignal in ein elektronisches Signal gewandelt und über das bestehende Kupferkabel zum Anschluss des Kunden übertragen.

Für das einfache Surfen, das Lesen von E-Mails und selbst für das Herunterladen von einzelnen Musiktiteln reichen DSL-Geschwindigkeiten. Mit VDSL ist mehr möglich: Telefonieren, Surfen und Fernsehen ist über diesen Anschluss gleichzeitig möglich. Die hohe Datenrate von VDSL verkürzt die Ladezeiten von Webseiten und Dokumenten erheblich und Streaming-Angebote von Musikanbietern und Videoportalen laufen "ruckelfrei".

Für bereits bestehende Anschlüsse erfolgt nach Telekom-Auskunft keine automatische Anpassung der Geschwindigkeit. Die schnellen Bandbreiten müssen immer aktiv beauftragt werden. Beratungen bieten die Mitarbeiter in den Telekom Shops sowie als das Unternehmen Hartmann in Neustadt (Steinsweg) an.

nb