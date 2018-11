Ehrenzeichen in Silber an Christian Schmidt überreicht

Landkreis würdigt das Wirken von Ex-Ministers - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Der Bundesminister a.D. und Bundestagsabgeordnete Christian Schmidt wurde mit dem Landkreisehrenzeichen in Silber ausgezeichnet. Dem Kreistag ließ er ausrichten, dass er sich sehr über diese Ehrung freue.

Wurde in Abwesenheit für seine Verdienste um seinen Heimatlandkreis mit dem Kreisehrenzeichen in Silber ausgezeichnet: Bundesminister a. D. und MdB Christian Schmidt. © Harald Munzinger



Da zeitgleich im Bundestag parlamentarische Debatten und namentliche Abstimmungen über wichtige Themen wie die Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetz und den Migrationspakt stattfanden, konnte Schmidt an der Sitzung nicht teilnehmen. Es sei ihm, so der Unionspolitiker in einer schriftlichen Erklärung, "eine Ehre und Freude, dass ich mich seit so vielen Jahren als ehemaliges Kreistagsmitglied und direkt gewählter Abgeordneter im Deutschen Bundestag auch für die Belange und Interessen des Landkreises Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim und seiner Bürgerinnen und Bürger einsetzen kann". Er danke für diese hohe Kreisauszeichnung und das ihm entgegengebrachte Vertrauen, betonte Schmidt. „Mit dem Ehrenzeichen in Silber zeichnet der Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim Persönlichkeiten aus, die sich um den Landkreis auf politischem, kulturellem, sportlichem, sozialem oder wirtschaftlichem Gebiet in besonderer Weise verdient gemacht haben.

nb