Ehrung für Initiatorin des Neustadter "Kindertrempelmarktes"

Zahlreiche Gratulanten für Lissy Görner bei der 40. Auflage des Marktes - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Der "Kindertrempelmarkt" der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) hat ein Kapitel der Stadtgeschichte geschrieben. Das brachte Erster Bürgermeister Klaus Meier beim 40. munteren Feilschen der Kinder auf dem Marktplatz zum Ausdruck und ehrte dessen Initiatorin Lissy Gröner. Sie erfuhr auch hohe Anerkennung durch die ehemalige Bundestagsvizepräsidentin und Familienministerin Renate Schmidt.

Lissy Gröner (3. v. l.) erfuhr viel Anerkennung für den vor 40 Jahren initiierten Kindertrempelmarkt. Die Laudatio hielt die einstige Bundestagsabgeordnete Marlene Rupprecht (l.). © Harald Munzinger



Der Jubiläumsmarkt, zu dem die kleinen Händler schon lange vor dem offiziellen Beginn kamen und sich mit viel Lob der AsF-Vorsitzenden Irmi Brenner teilweise eifrig in den Aufbau der "Marktstände" einbrachten, war in ein Familienfest eingebunden. Da versetzte der Zauberer "Cartini" nicht nur die kleinen Zuschauer in Staunen, wenn sich ein Schirm in Tücher "auflöste", unsichtbar in den Händen einer kleiner Assistentin ein Kuchen entstand, die Enkelin aus Opas Arm Wasser pumpte oder endlos Weihnachtskugeln aus grünen Tuch auftauchten. Spitzte bei seinem ersten Showteil noch die Sonne zwischen den Wolken hindurch, die am Vormittag dem "Trempelmarkt" ins beste Jubiläumslicht gerückt hatte, fiel der zweite mit einem Regenschauer buchstäblich ins Wasser.

Durch das Dach der Herbstfestbühne geschützt, konnte sich die Rockband "Estida" mit sattem Sound und teilweise sozialkritischen Songs auch dann noch "nachhallig" in Szene setzen, als sich die schwindende Zuhörerschar unter Schirme flüchtete. Schon bei den Vorbereitungen auf das Kunstprojekt für die Kinderrechte vom Regen unter die Arkaden vertrieben, baute dort Elke Rogler-Klukas gleich vorsichtshalber ihr Freilichtatelier auf, in dem kleine Künstler und Künstlerinnen eine fantasievolle Erinnerungstafel an den 40. Kindertrempelmarkt gestalteten, die Lissy Gröner am Ende "ihres" Festtages überreicht wurde. Von dem wurde mit einem Luftballonstart die Kunde verbreitet.

Hoher Besuch zum stolzen Anlass

Mit der stellvertretenden SPD-Landesvorsitzenden Marietta Eder und der Abgesandten der Landes-AsF, Cornelia Spachtholz, stellten sich in Neustadt namhafte Gratulanten zum Marktjubiläum ein, zu dem auch der Bundestagsabgeordnete Carsten Träger und MdL Harry Scheuenstuhl als "Quotenmänner" unter der großen Schar sozialdemokratischer Frauen Initiatorin Lissy Gröner gratulierten, den Anstoß zu einer großartigen Aktion gegeben zu haben, deren Erfolg die ehemalige Bundestagsabgeordnete Marlene Rupprecht aufzeigte. Die Kinderbeauftragte der SPD-Fraktion, die sich auch in der Kinderkommission des Bundestages für die Kinderrechte einbrachte – wie Lissy Gröner in ihrer Zeit als Europaabgeordnete in Brüssel und Straßburg – war dazu eigens aus dem Schwarzwald angereist.

Sie erinnerte daran, wie die damals hochschwangere Lissy Gröner anlässlich des "Internationalen Tages des Kindes" den ersten Trempelmarkt ausschließlich für Kinder organisiert hatte, der zum Schutz der kleinen Händler unter den Rathausarkaden stattfand, da 1977 noch der Verkehr von zwei Bundesstraßen über den Marktplatz rollte. Dass der Markt zu einer Konstanten im Neustädter Veranstaltungskalender werden sollte, würdigte Rupprecht ebenso wie die ehemalige Familienministerin Schmidt in ihrer Grußbotschaft als Verdienst der AsF-Frauen, denen auch die derzeitige Vorsitzende Irmi Brenner Dank abstattete. Der galt ebenso den Kindern von einst und jetzt – heute die "Kindeskinder" – und ihren Eltern für die Treue zu dem Markt, der ganz offensichtlich nichts an seiner Attraktivität eingebüßt hatte.

Zeichen und Akzente gesetzt

Doch nicht nur mit der längsten Aktion im Neustädter Ferienprogramm ist der Name Lissy Gröner verbunden, sondern europaweit auch mit dem Kindernotruf, für den sie nach den Ausführungen von Marlene Rupprecht jahrelange geackert und nicht nur damit in ihrem 20-jährigen Wirken als EU-Abgeordnete Zeichen und Akzente gesetzt habe. Gröner habe stets die ihr wichtigen Themen der Gleichstellungspolitik und Kinderrechte laut und nachhaltig angesprochen, so Rupprecht, die die Frauen ermunterte, "weiter den Mund aufzumachen".

Gröner – von der AsF-Repräsentantin Spachtholz als "Wunderkerze" und "nimmer endendes Feuerwerk" bezeichnet – habe mit dem Trempelmarkt das Gefühl für wertvolles Spielzeug vermittelt und dazu beigetragen, den Unsinn von Kriegs- und gewaltverherrlichendem Spielzeug bewusst gemacht, kam es in den Würdigungen zum Ausdruck. Renate Schmidt wies in ihrer Grußadresse auch darauf hin, dass mit der Aktion Kinder auch immer wieder Spielsachen für andere Kinder in sozialen Einrichtungen spendeten. Sie sprach der AsF und ihren aktiven Mitgliedern – sowie dem männlichen Beistand – den Glückwunsch für ihr "herausragendes ehrenamtliches Engagement" aus. Schmidt: "Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass eine gute Idee 40 Jahre Bestand hat". Dabei sollten auch der Beitrag von Bürgermeister, Stadtrat und -verwaltung seine Anerkennung finden.

Kinderrechte in die Verfassung

An den Bundestagsabgeordneten Carsten Träger und alle KollegInnen im neuen Bundestag richtete Renate Schmidt den Appell, "endlich Kindergrundrechte in unserer Verfassung anzuerkennen". Gerade in einer Gesellschaft, in der es immer mehr Ältere und Alte gebe, und immer weniger Junge, sei es wichtig, "dass die Interessen der Jüngsten auch von der Verfassung geschützt werden". Das müsse ja nicht bis zum 50-jährigen Jubiläum des Kindertrempelmarktes dauern, das es nach Schmidts Überzeugung ganz sicher geben werde.

Zum Jubiläum konnte AsF-Vorsitzende Irmi Brenner ein rundum zufriedenes Fazit ziehen. Schließlich hatte alles bis zum idealen Marktwetter geklappt; auch Dank vieler fleißiger Hände, die sich seit 40 Jahren vor und hinter den Kulissen für die Kinder rühren – bis hin am Waffeleisen im Dauereinsatz.

Harald J. Munzinger