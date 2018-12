Ein Berg von Babysocken

NEUSTADT/AISCH - Zu einem „DANKEschön-Frühstück“ lud die KoKi – Koordinierungsstelle „Frühe Hilfen“ die „Babysockenstrickerinnen“ ein.

Landrat Helmut Weiß sprach den ehrenamtlichen Strickerinnen die Hochachtung für ihren großen Fleiß aus, mit dem sie für den besonderen Willkommensgruß an die Neugeborenen sorgen. © Privat



Das Treffen nutzte Landrat Helmut Weiß, den 31 ehrenamtlichen Frauen den Dank abzustatten „für die vielen hundert Socken, die sie alleine in diesem Jahr für die Neugeborenen im Landkreis gestrickt hatten“.

„Willkommen“ heißt das Projekt der „KoKi“ und der staatlich anerkannten Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen des Gesundheitsamtes. Dieses ermöglicht es, dass jeder Familie, die im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim ein Baby bekommt, eine Willkommensmappe der „KoKi“ überreicht wird. Die Mappe beinhaltet wichtige Informationsmaterialien über Hilfe- und Beratungsmöglichkeiten für junge Familien in unserer Region – und, was sie so besonders macht, handgestrickte Babysocken für die Neugeborenen.

Die Mappen werden über die Gemeinden an die betreffenden Familien verteilt. Ein Geschenk an alle jungen Familien, das nach den „KoKi“-Erfahrungen „überall gut ankommt“. Ohne die tatkräftige Unterstützung der ehrenamtlichen Babysockenstrickerinnen wäre es einfach nur eine Informationsmappe: „Durch die handgestickten Unikate wird sie zu etwas Besonderem und zu etwas, woran man sich gerne erinnert“.

Landrat Weiß würdigte das große Engagement der Damen und war beeindruckt von dem „großen Berg an Babysocken“, der allein an diesen Vormittag von den Ehrenamtlichen mitgebracht wurde. Ohne den großen Fleiß und das Engagement dieser Frauen wäre das „Willkommen“ in unserem Landkreis nur halb so schön. Auch Sylvia Fichtelmann und Manuela Stern von der „KoKi“ bedankten sich bei den ehrenamtlichen Strickerinnen, die den Vormittag auch dazu nutzten, um sich über verschiedene Strickvarianten auszutauschen.

Kontakte und mehr Informationen zu dem Projekt sind bei Sylvia Fichtelmann in der KoKi – Koordinationsstelle „Frühe Hilfen“ im Landratsamt Neustadt telefonisch unter 09161 92-2540 oder per

E-Mail: koki@kreis-nea.de möglich.

