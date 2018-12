Ein besonders barockes Konzert "zwischen den Jahren"

NEUSTADT/AISCH - „Neustadt klingt Barock...“ lautet der Titel für „Das besondere Neustädter Konzert“ am Samstag, 29. Dezember, um 19 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum am Neustädter „Schloßgraben“.

So bunt wie der Kreis der Interpreten ist das Programm beim „Besonderen Konzert zwischen den Jahren“. Foto: "pro musica"



Der Förderkreis „pro musica“ lädt Liebhaber der klassischen Musik ein, in der Zeit „zwischen den Jahren“ die Stimmung der Festtage mit einem festlichen Konzert noch ein wenig nachklingen zu lassen. Regionale Künstler werden ihre Zuhörer mit Werken von Henry Purcell, Johann Sebastian Bach, Louis de la Coste, Alessandro Marcello, Georg Friedrich Händel, Giulio Caccini, Georg Phillip Telemann und John Dowland „ba-rocken“.

Die Profi-MusikerInnen Elisabeth Ort (Gesang), Britta Köstner (Klavier) und Matthias Eckart (Trompete) begeisterten mit ihren Auftritten schon in zahlreichen Konzerten und sind dem Publikum über die Region hinaus bereits bestens bekannt. Sie stehen für exzellente Klangqualität und anspruchsvolle Unterhaltung. Alle drei engagieren sich neben ihrer eigenen Musikkarriere als DozentInnen für die Ausbildung junger Talente an Musikhochschulen und privat.

Zwei junge Neustädter Nachwuchstalente, die Schülerinnen Eva Hofmann am Cello und Sophie Köstner mit der Oboe, werden am Barockabend zu hören sein. Thomas Flohr, von Beruf Medizinphysiker, glänzt am Cembalo. Daniel Wesche, Doktorand im Bereich der Stammzellenbiologie, übernimmt den Gesangspart als Bariton. Die beiden Wissenschaftler verbindet ihr früherer Schulbesuch am Neustädter Gymnasium. Sabine Rink wird als Moderatorin durch das Abendprogramm führen.

Der Förderkreis „pro musica“ wünscht allen BesucherInnen dieses „pfiffigen und vielfältigen Konzertes einen gelungenen Musikgenuss zum Ausklang des Jahres“. Aus Platzgründen findet dieses ausnahmsweise nicht in der Rathausehrenhalle, sondern im evangelischen Gemeindezentrum in Neustadt, Am Schloßgraben 1, statt. Um Engpässe an der Abendkasse zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Karten - Eintritt 14 Euro/ermäßigt 11 Euro für Mitglieder, Jugendliche, Schwerbehinderte und InhaberInnen der Ehrenamtskarte - im Vorverkauf bei den Neustädter Buchhandlungen Dorn und Schmidt zu erwerben.

