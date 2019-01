Ein magisch-kulinarischer Abend in Markt Erlbach

NEUSTADT/AISCH - "Bea Tricks" ist eine junge, sympathische Künstlerin aus Neustadt a. d. Aisch. Sie bringt mit eleganter Fingerfertigkeit und charmanter Ablenkung ihr Publikum an den Rand der Realität. Mit fränkischem Wortwitz und großem schauspielerischen Talent präsentiert sie ihre Tricks und zieht die Zuschauer in ihren Bann.

Zauberkunst und Gaumenfreude erleben die Gäste bei einem schmackhaften 3 Gänge Menü unterbrochen von drei überraschenden Zaubershows. © privat



Bea Tricks präsentiert die Funktionsweise des legendären IPS-Generators, der Gegenstände unsichtbar an andere Orte wandern lassen kann, lässt mit Hilfe eines kuriosen Zauberutensils, einer Kartoffelpresse, Gedanken von Zuschauer zu Zuschauer übertragen und fordert Mäd Schick bei der Zauberparodie "James Bond' heraus. Erleben sie frische Zauberkunst mit Humor und Niveau.

"Mäd Schick" is magic!

Fränkischer kann man Zauberkunst nicht ausdrücken. Ungläubiges Kopfschütteln und herzhaftes Lachen rufen die humorvollen Unwahrscheinlichkeiten von Mäd Schick hervor. Klassiker der Zauberkunst gespickt mit neuen Ideen bestimmen seine Shows. Mäd Schick aus Markt Taschendorf zaubert schon seit ca. 30 Jahren. Er zauberte schon in Peking, Shanghai und Las Vegas für deutsche Firmen auf Messen, in Barcelona bei Firmenevents, in ganz Deutschland bei Geburtstagen, Hochzeiten und Gemeindefesten und regelmäßig im Erlanger Zauberkeller.

Er ist langjähriges Mitglied im Magischen Zirkel von Deutschland und gemeinsam Bea Tricks in der Gemeinschaft der christlichen Zauberkünstler. Zauberkunst und Gaumenfreude erleben die Gäste bei einem schmackhaften 3 Gänge Menü unterbrochen von drei überraschenden Zaubershows.

Freitag, 22. Februar 2019

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

Bürgerhaus zum Löwen

Hauptstr. 32 91459 Markt Erlbach

Kartenpreise: VVK/AK: 48,- €

