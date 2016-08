Ein Mekka für Winzer: Der Weinwandertag in Ipsheim

Die Reben zeigen sich in erwartungsvollem Zustand - vor 2 Stunden

IPSHEIM - "Aufregende Wetterkapriolen wurden bisher in der Weinlage Burg Hoheneck von den Ipsheimer Winzern ganz gut gemeistert." Das stellt der Vorsitzende des Weinbauvereins Ipsheim, Rudolf Fähnlein, unmittelbar vor dem traditionellen "WeinWanderTag" am kommenden Sonntag, 4. September, fest.

Eine Prognose für das Weinjahr 2016 wäre gegenwärtig noch gewagt. Die Rebanlagen unterhalb der Burg Hoheneck zeigen sich allerdings" in einem erwartungsvollen Zustand", wovon sich die Besucher des "WeinWanderTages" am Sonntag, 4. September, "ein Bild machen" können. © oh



Einfach sei bisher das Weinjahr 2016 keinesfalls gewesen und habe "die Winzer mit all ihrem Können und ihren Erfahrungen voll herausgefordert.“ In der letzten Aprilwoche habe der Nachfrost die Ipsheimer Weinbergslagen besonders mit "Windfrost“ an den Hangkanten und mit "Strahlungsfrost" in den tieferen Lagen gestreift. Die angerichteten Schäden seien sehr unterschiedlich, so Fähnlein, würden aber die Ernte wohl in manchen Weinbergen deutlich geringer ausfallen lassen.

"Das Jahr 2016 wird in die Geschichte als Jahr mit einer Reihe von Starkregenereignissen eingehen. Davon blieben die Ipsheimer Rebhänge weitestgehend verschont, ebenso von Hagel“, schildert der Vorsitzende die Situation in der bekannten Lage "Burg Hoheneck." Die Blüte, sowie das Reben- und Traubenwachstum verliefen erwartungsgemäß gut. Im Vergleich zum Vorjahr gab es - ausgenommen die letzten Wochen - ausreichend Niederschläge. Lediglich in den letzten Tagen reichte die Wasserversorgung für Junganlagen nicht mehr aus.

Rudolf Fähnlein: "Den Winzern verlangte die oft schwülwarme Witterung bisher Höchstleistungen ab, denn sie mussten in diesem Jahr mehr denn je für eine optimale Belichtung und Belüftung der Rebanlagen und einen optimalen Pflanzenschutz sorgen." Nach den warmen Augustwochen wünschten sie sich "baldmöglichst einen schonenden Niederschlag von rund 20 Litern pro Quadratmeter" - ausgenommen natürlich das kommende Wochenende - und dann einen typischen September mit gemäßigt, warmen Temperaturen und kühlen Nächten. "Damit könnte eine ideale Reifung der Trauben von statten gehen, die bei den frühreifen Sorten bis etwa zum Beginn des letzten September-Drittels und bei den spätreiferen Sorten bis in den Oktober dauert. So können die Trauben ihr jeweils typisches Aroma optimal ausbilden“.

Ein Fest für Weinliebhaber und Wanderer

Für eine Einschätzung der zu erwartenden Qualitäten sei es noch zu früh. Allerdings präsentieren sich die Rebanlagen unterhalb der Burg Hoheneck in einem erwartungsvollen Zustand. Von all diesen Entwicklungen können sich die Besucher bei ihren Spaziergängen durch die Weinberge unterhalb der Burg Hoheneck derzeit sehr gut selbst überzeugen.

Eine besondere Einladung spricht die Ipsheimer Weinkönigin Sina Kopp an alle Wein- und Wanderfreunde zum großen Ipsheimer "WeinWanderTag“ am Sonntag, 4. September, aus. An diesem Tag bewirten vier Winzerfamilien sowie der Weinbauverein Ipsheim in fünf Nestern die Gäste auf ihren Wanderungen durch die Rebanlagen. Die Eröffnung des "WeinWanderTages“ ist für 11 Uhr am Weinnest "Sonnenuhr“ durch die Ipsheimer Weinrepräsentantin im Beisein zahlreicher Ehrengäste geplant. Gegen 11.45 Uhr startet dort eine geführte Weinwanderung für fachlich interessierte Besucher.

Eine Woche später startet in Ipsheim das traditionelle Zeltweinfest am Sportplatz. Die Eröffnung findet am Freitag, 9. September, statt. An diesem Abend erwartet Weinkönigin Sina Kopp all ihre Kolleginnen von der "Mittelfränkischen Bocksbeutelstraße“. Das Ipsheimer Weinevent stellt das letzte Weinfest im Reigen der Weinfeste in der Region dar und wird nach Überzeugung von Weinbauvorstand Rudolf Fähnlein "erneut zu einem echten Besuchermagneten werden."

Am Freitagabend werden die "Reuscher Musikanten“ für entsprechende Weinfeststimmung sorgen. Der Eintritt ist frei. Die "Hettstadter Musikanten“ sorgen am Samstag, 10. September, bei der großen Weinparty für eine tolle Stimmung, ehe dann am Sonntag ab 14 Uhr die Weingenießer auf ihre Kosten kommen dürften, wenn bis in den Abend hinein der "Musikverein Ipsheim" die Gäste mit flotten Weisen und konzertanter Musik unterhält.

