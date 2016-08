Eine Kulturepoche im Weinparadies Franken

Vierstündige Erlebniswanderung in die Eisenzeit - Anmeldung notwendig - vor 50 Minuten

IPPESHEIM - Im Rahmen der Reihe "Kabinettstückchen im Weinparadies Franken" wird der Gästeführer Thomas Weber am ersten Wochenende im September den Besuchern und Gästen die Epoche der Eisenzeit näher bringen.

"Die Kelten", eine Kulturepoche im "Weinparadies Franken", spielen beim nächsten "Kabinettsstückchen" eine wichtige Rolle. © oh



Weber beschäftigt sich immer wieder mit der Vorgeschichte im und um das "Weinparadies Franken" und bietet dazu sehr interessante Führungen an. Bei einer Wanderung über die Flur von Willanzheim wird nicht nur die Zeit der Kelten erkundet, sondern es gibt auch viel Informationen zu dem sagenumwobenen Volk und den nicht immer friedlichen Nachbarn, den Römern.Erlebniswanderung mit Besichtigung der Keltenschanze und dazu passenden kulinarischen Überraschungen.Die vierstündige leichte Wanderung findet bei jedem Wetter statt. Gästeführer "Weinerlebnis Franken" Thomas Weber empfiehlt dem Gelände und der Wetterlage angepasste Bekleidung und Schuhe.

Eine Anmeldung ist "wegen der Überraschungen" notwendig. Diese nimmt Weber per E-Mail an thomas.weber@franken-online.de entgegen. Anmeldungen und weitere Informationen sind bis Freitag 2. September um 14 Uhr auch beim "Weinparadies Franken" in Ippesheim telefonisch (09339-991 565) oder per Mail info@weinparadies-franken.de möglich.

Unter www.weinparadies-franken.de finden sich ebenfalls Hinweise zur Wanderung, zu der sich die Teilnehmer - die inklusive Picknick zehn Euro bezahlen - um 10 Uhr am Bankgebäude in der Ortsmitte von Willanzheim treffen.

nb