Eine mitreißend bunte Neustädter Narrenschau

Geißbock-Gesellschaft bereitete jede Menge Spaß - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Jede Menge Spaß bereitete die Neustädter Fastnachtsgesellschaft „Geißbock“ wieder „Menschen mit Handicap“. Für sie werden seit 1977 Sitzungen veranstaltet, die auf eine Idee des Vorsitzenden der Nürnberger „Selbsthilfe Körperbehinderter“, Franz Fischer aus Neustadt, zurückgehen und zur Tradition wurden.

„Bollywood“ zauberte die Jugendgarde zum Auftakt der Sitzungssession auf die Neustädter „Narrenbühne“. © Harald Munzinger



Seit 1990 im zweijährigen Turnus durchgeführt, eröffneten nun die „Geißböcke“ wieder die Sitzungssaison mit der großen und begeisterten Schar von Besuchern mit Handicaps, die aus vielen Einrichtungen im Landkreis mit ihren Betreuern für ein heiter-buntes in der „NeuStadtHalle“ sorgten. Wie diese nach einem Konzert am Vorabend von den emsigen „Geißböcken“ für die Narrenshow ausgestattet wurde, würdigte Erster Bürgermeister und Senator Klaus Meier ebenso, wie das soziale Engagement der Fastnachtsgesellschaft sowohl für die „Menschen mit Handicap“, wie auch für die Senioren, die tags darauf ebenso mit vollem Programm eingeladen waren. Eine Anerkennung, die auch der Landtagsabgeordnete Hans Herold, Bezirksrätin Elke Eder sowie der stellvertretende Landrat und Behindertenbeauftragte der Kreisstadt, Bernd Schnizlein, bekräftigten.

Jugend machte gekonnt den Anfang

Dass sich die „Geißbock“-Aktiven optimal auf die Session vorbereitet hatten, bewiesen sie mit einem abwechslungsreich-mitreißenden Programm, bei dem immer wieder Zugabe-Rufe aufbrandeten. Vom tosenden Applaus hatte auch „Funkenmariechen“ Lina Kiehl geträumt, die vom harten Training, dem Lampenfieber und dann dem großen Erfolg erzählte, den sie auch tatsächlich bei ihrer Premiere in der Bütt’ feiern konnte. Das Kinderprinzenpaar Tamina Bartl und Miljan Gareis machte den Gästen die Aufwartung, die eine kurze Schunkelrunde einlegen mussten, um Tamina Zeit zum blitzschnellen Umziehen zu geben und gleich wieder in der Kindergarde über die Bühne zu wirbeln, auf der zuvor auch schon die „Wieberle-Hexen“ begeistert hatten.

Auch Tanzmariechen Christina Faust legte eine rasante Kür auf „die“ Bretter der Narrenwelt, ebenso die „Geißlein“ mit ihrem flotten Marschtanz, die Jugendgarde, die ein farbenprächtiges Bild auf die Bühne zauberte, oder die Showtanzgarde, die als Star-Wars-Truppe direkt vom „Todesstern“ in Neustadt landete. Die „Wums“ ließen wieder die Stars der Welt in einer originellen und von „Florissa Goldaluminium“ alias Michaela Eckendörfer professionell moderierten Inszenierung „Revue passieren“ und die „Hupfer“ brachten mit der „Let‘s Dance“-Show das im hinteren Teil der Halle mittanzende Publikums vollends „aus dem Häuschen“ und mit den Zugabeforderungen die Akteure an die physischen Grenzen.

Neben flinken Beinen flottes Mundwerk

In der Bütt‘ plauderte der hoffnungsvolle Narrennachwuchs Paul Machetanz aus dem heimischen Nähkästchen, berichteten das schon versierte Bühnenpaar Franziska Popp und Niklas Steziwka aus dem Polizeialltag mit so allerlei Überraschungen sowie „Harry und Marie“, alias Harry Steziwka und Sylvia Seeberger aus einem alles andere als harmonischen Ehealltag. Da war kein Platz mehr für die angekündigte „kleine oder große Politik am Küchentisch“. Sitzungspräsident Holger Wesp konnte bei seiner souveränen Moderation schließlich auch noch den „Franken schlechthin“ präsentieren, als der Entertainer Heinz Haffki – mit den Wurzeln in der Neustädter Fastnacht - seinen Volksstamm satirisch analysierte. Dass dieser zwar fröhlich und heiter sei, dies aber nicht zeigen könne, widerlegte ihn das Publikum. Mit Holger Wesp verlieh Ehrensitzungspräsident Haffki den „Goldenen Rollstuhlorden“ an Ramona Rupprecht.

Beim großen Finale, mit dem sie eine begeisterte Narrenschar nach einem heiteren Nachmittag in den schon dämmernden Abend entließ, machte die überfüllte Bühne deutlich, was die Neustädter Fastnachtsgesellschaft „Geißbock“ an engagierten und talentierten Fasenachtern von den Kids bis zu angegrauten Schläfen buchstäblich „auf die Beine stellt“. Dem wurde mit endlos erscheinendem Applaus ebenso hohe Anerkennung gezollt, wie der mit den Sitzungen für „Menschen mit Handicaps“ seit Jahrzehnten „gelebten Inklusion“. Weiter geht es mit der Prunksitzung am Samstag, 9. Februar, der bereits ausverkauften „Ultimativen Faschingsparty“ am 16. und dem „Weiberfasching“ am 28. Februar, ehe bei der „Jubel-Trubel-Sitzung“ am 2. März die letzten Stimmungsraketen in den Narrenhimmel geschossen werden.

Harald J. Munzinger