Eine Reise nach Digitalien und in digitale Welten

NEUSTADT/AISCH - Zu einer "Reise nach Digitalien" lädt die "VR meine Bank" am Samstag, 8. Dezember, in das Mitte des Jahres eröffnete "BayernLab" ein. Ein idealer Termin für einen "Schlenkerer" vom romantischen Weihnachtsmarkt in virtuelle Welten, wie der Besuch der Messe empfohlen wird, die neue Perspektiven eröffnet.

Auch Drohnen spielen bei der "Reise nach Digitalien" eine Rolle, kündigten VR-Vorstand Klaus Gimperlein und "BayernLab"-Repräsentant Bernd Böhm (v. l.) spannende und erlebnisreiche Einblicke in virtuelle Welten an. © Harald Munzinger



Da die VR-Bank bereits über 80 digitale Leistungen anbietet und mit diesen bis 2022 "alle Bankgeschäfte oder Behördengänge abgewickelt werden können müssen" lag eine Kooperation mit dem „BayernLab“ nahe, um mit diesem Medium so vertraut zu machen, "dass es keinen Angstschweiß mehr auslöst". Das sei mit dem Begriff Digitalisierung noch häufig der Fall, weshalb es wichtig sei, die Menschen mit diesem Medium vertraut zu machen, stimmten VR-Vorstand Klaus Gimperlein und Bernd Böhm vom "BayernLab" bei der Vorstellung des Messekonzeptes überein. Das zielt darauf ab, Interesse zu wecken und den Zugang zur Digitalisierung in vielfältigen Lebensbereichen zu eröffnen, Skepsis und Ängste abzubauen.

Bei den vom "BayernLab" angebotenen Workshops stellt Bernd Böhm große Neugierde insbesondere bei der älteren Generation fest, das er sich mit Banker Gimperlein quer durch die Bevölkerung auch bei der Messe am 8. Dezember erwartet, zu der von 10 bis 17 Uhr "das Zentrum für digitale Wissensbildung" allen kostenlos offensteht. In dessen Räumen sowie im IT-Labor haben die Besucher Zugang zu allen technischen Einrichtungen wie 3-D-Drucker, "virtal reality-Brillen" und Multikopter oder Drohnen. Roboter "Nao" zeigt, was künstliche Intelligenz heute schon zu leisten vermag und lässt weitere Entwicklungen und "ungeahnte Dimensionen erahnen".

Interessierte erfahren alles über intelligente App-Lösungen oder Sprachassistenten aus der Finanzbranche, erhalten Einblicke in sinnvolle Lernprogramme sowie digitale Bau- und Dokumentenordner, können die Möglichkeiten digitaler Behördenführer entdecken und sich mit dem Arbeitsplatz der Zukunft vertraut machen, kündigten es Klaus Gimperlein und Bernd Böhm an. Zudem werden zu jeder vollen Stunde in Impulsvorträgen Online- und Mobilebanking-Lösungen vorgestellt und eine Vielzahl der über 80 Online-Finanzservice präsentiert, wozu Bank-Vorstand Gimperlein schon im Vorfeld damit überraschte, dass sich Betrüger weit mehr mit gefälschten Überweisungen im "manuellen Betrieb" tummelten, als es beim digitalen Zahlungsverkehr vermutet werden könnte. Knapp 20 MitarbeiterInnen haben sich zu "Onlinebanking-Botschaftern" ausbilden lassen, um einen offenen Umgang damit zu generieren und den Menschen das Gefühl zu geben, mitgenommen zu werden.

Dem wird auch im "BayernLab" besondere Bedeutung beigemessen, bei dem sich erst noch "das Geheimnis lüften" muss, was sich hinter seinen Mauern in der Kulisse des "Alten Brauhauses" versteckt. Die Einladung zur "Reise nach Digitalien" bietet dazu eine ideale Gelegenheit, ebenso wie "der kurzweilige und erlebnisreiche Besuch" mit der "Digitalisierung zum Anfassen" deren Vorzüge erfahren und auch die Risiken erkennen lässt. Einen zusätzlichen Anreiz bietet das gleichzeitig geöffnete "Bayerische Luftbildarchiv" und die Auslosung eines "exklusiven Kurztrips" zu Google in Dublin bei einem Gewinnspiel.

