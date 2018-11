Einzigartiger Kulturschatz

NEUSTADT/AISCH - Neben dem „Aischgründer Karpfenmuseum“ und der Siebener-Abteilung des „Markgrafenmuseums“ hat die Kreisstadt mit der „Historischen Köstner-Schmiede“ ein weiteres Alleinstellungsmerkmal in der Museumslandschaft. Nirgendwo anders dürfte der Besucher den Eindruck haben, der Meister komme gleich wieder, um das (Huf-)Eisen zu schmieden.

Dr. Georg Köstner hatte viel über die Entstehungsgeschichte des „Schmiede-Museums“ zu erzählen und erfuhr von Bürgermeister Klaus Meier sowie von Historikerin Carola Kabelitz (3. v. r.) hohe Anerkennung. © Harald Munzinger



Dabei ist dies schon Jahrzehnte her, doch niemand hat in dieser Zeit auch nur eines von gefühlt Tausenden Teilen verrückt, so dass sich auf seine Brille ebenso der Staub der Geschichte legen konnte, wie auf die noch in der Esse liegende Zange, um das Hufeisen aus der glühenden Kohle zu nehmen. Das war zwar in den letzten Jahren der Köstner-Schmiede schon weniger der Fall, in denen sich der Wandel von der Huf- zur „Wagenschmiede“ vollzog, doch kann sich Neustadts Erster Bürgermeister gut aus Kinderjahren an den Hufbeschlag erinnern, hat den beißenden Geruch vom verbrannten Horn noch in der Nase. So freut es ihn denn auch, dass nachkommenden Generationen wieder ein Stück Neustädter Geschichte vermittelt werden kann, das sich lange hinter dem Straßennamen „Schmiedsgasse“ und schweren Holztoren verbarg.

Denkmaltag gab den Anstoß

Bis zum „Tag des offenen Denkmal“ im September 2015, als die Familien Köstner, sich entschieden, unter dem Motto „Handwerk – Technik – Geschichte“ einmal die Schmiede zu öffnen und ein überwältigendes Interesse geweckt hatten. Der Gästeansturm sollte Anstoß zu Überlegungen sein, die Schmiede aus dem Dornröschenschlaf“ zu wecken und der Bevölkerung bei besonderen Anlässen sowie im Rahmen von Stadtführungen und Schulklassen zugänglich zu machen. Eine Idee, die in der LAG Aischgrund als Leaderprojekt „Handwerks- und Industriegeschichte des Aischgrundes“ aufgenommen und im Juli 2016 der Antrag gestellt wurde.

Dr. Georg Köstner, dessen Söhne ebenso hinter der Idee standen, wie die Rainer-Köstner-Linie, sollte sich auf ein Abenteuer einlassen, das im Vorschriftendschungel Nerven wie Stahlseile und ebenso gestählte Geduldsfäden erforderte. Anschaulich schilderte er dies beim offiziellen Projektabschluss mit einigen Anekdoten von Ausschreibungsverfahren und anderen bürokratischen Winkelzügen mit der auch im Gästekreis geteilten Ansicht, „dass sich in den Köpfen der Verantwortlichen etwas ändern muss“, sollten weitere private Initiativen nicht davon abgeschreckt werden, „von der Bürokratie aufgefressen“ zu werden. An Lösungen und nicht in erster Linie an Probleme zu denken, lautete der Rat.

Aufwändige Inventarisierung

Doch die Köstner-Familien, die nie daran gedacht hatten, die Wurzeln ihrer Unternehmen dem Immobiliengold zu opfern und die Schmiede im Originalzustand bewahrt haben, hatten auch positive Erfahrungen, etwa bei der Unterstützung durch die Stiftungen von Sparkasse und VR-Bank, die Stadt mit ihrem Bauamt oder dem „alten LAG-Hasen“ Dr. Harald Weigand. Denn der Leadermanager scheute im Gegensatz etwa zu den schnell abwinkenden „Nichtstaatlichen Museen“ nicht die Arbeit der Inventarisierung und verbrachte einige Schlecht-Wetter-Monate mit rund 1000 Gegenständen. Darunter waren alleine rund 100 Hämmer in verschiedensten Formen zu vermessen und neben der optischen Dokumentation exakt zu beschreiben. Unglaublich spannend sei dies geworden, meinte Weigand, der viel Lob für diese enorme Leistung mit der bescheiden-fränkischen „Bassd schon“-Haltung quittierte.

Wertvolle Vorarbeit hatte schon Heinz Kühlwein mit der Haus- und Firmenforschung geleistet, so dass sich heute dem Besucher ein interessanter Blick in die Geschichte eines alten Handwerks mit der Technisierung und Industriealisierung an einem anschaulichen Beispiel eröffnet. So gilt es in der „historischen Köstner-Schmiede einen einzigartigen Kulturschatz von herausragender Bedeutung“ zu entdecken, wie es spannend aufgemachter Flyer verheißt.

Viel Anerkennung gezollt

Entsprechend viel Anerkennung galt allen an dem Leader-Projekt Beteiligten – wie auch Leader-Managerin Anne Billenstein – von Erstem Bürgermeister Klaus Meier. Hier verknüpften sich Handwerks- und Industrie- mit der Stadtgeschichte, sah er ein tolles Objekt „mit großem Mehrwert für die Stadt“ geschaffen. „Es ist aller Ehren wert, was hier entstanden ist“ und worauf die Köstners „sehr stolz sein“ könnten. Und die Vorsitzende des Geschichts- und Heimatvereins, Carola Kabelitz freut sich, in Neustadt nun ein „natürliches Museum und kein Schaudepot“ bieten, somit ein „reales Bild des Schmiedes“ vermitteln zu können, gefördert durch das enge Zusammenwirken von Verein- und Köstner-Familie.

Führungen können bei der Stadtverwaltung gebucht werden, wobei Terminvereinbarungen jederzeit möglich sind. Empfohlen wird eine Verbindung mit dem Besuch der „Museen im Alten Schloss“.

Harald J. Munzinger