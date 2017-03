Emskirchen: Ausbau der Waldwegbrücke beginnt

Autofahrer sollten sich auf Verzögerungen in der Umgebung einstellen - vor 21 Minuten

EMSKIRCHEN - Die Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 8 müssen sich auf Zeiten einstellen, die ihnen viel Geduld abverlangen werden. Grund sind die Brückenbauarbeiten für den dreispurigen Ausbau bei Emskirchen.

Das ist der neuralgische Punkt: An der Anschlussstelle Emskirchen West auf Höhe Wulkersdorf muss die Bahnbrücke verbreitert werden. Von hier aus erfolgt der dreispurige Ausbau Richtung Osten. Foto: Harald Munzinger



Ab Montag, 13. März, erfolgen die Bauarbeiten für die Brückenverbreiterung der Waldwegunterführung bei Emskirchen. Der Verkehr wird nach Auskunft des Staatlichen Bauamtes Ansbach über eine Baustellenampel geregelt. In den letzten Wochen wurden dafür bereits Vorbereitungsarbeiten durchgeführt. Für den geplanten 3-streifigen Ausbau der B8 ist es notwendig, die Brücke um etwa vier Meter Richtung Süden zu verbreitern. Die Arbeiten sind in zwei Bauabschnitte unterteilt.

Im ersten Abschnitt erfolgt die Verbreiterung der bestehenden Brücke und die Sanierung der südlichen Brückentafel. Anschließend wird der Verkehr umgelegt, so dass die nördliche Brückentafel saniert werden kann und eine neue Brückenkappe mit Schutzeinrichtungen erhält.Für die Durchführung der Bauarbeiten ist vorgesehen den Verkehr halbseitig mit einer Ampel an der Baustelle vorbeizuführen. Am Mittwoch, 15. März, beginnen die Bauarbeiten des Staatlichen Bauamtes Ansbach zum Bau eines Zusatzfahrstreifens für die Bundesstraße 8 bei Emskirchen. Mit dem diesem Bauabschnitt wird eine zusätzliche dritte Fahrspur auf der Bundesstraße 8 zwischen den Anschlussstellen Emskirchen West auf Höhe Wulkersdorf bis zum Anschluss der Staatsstraße 2414 nach Brunn auf Höhe des Bahnhofes Emskirchen gebaut.

Da die Bauarbeiten nach Mitteilung der Fachbehörde nur unter Verkehrsführung auf einer verbleibenden Fahrspur auf der Bundesstraße erfolgen können – von Neustadt kommend Richtung Langenzenn - wird eine weiträumige Umfahrung der Baustelle für den Bundesstraßenverkehr aus Richtung Nürnberg kommend notwendig. Beabsichtigt ist hier, den Verkehr der Bundesstraße 8 bereits ab Langenzenn über Wilhermsdorf und Markt Erlbach nach Bad Windsheim zur B 13 in Richtung Würzburg zu leiten. Die Zufahrt nach Neustadt kann ab Markt Erlbach erfolgen. Die Kreisstadt muss sich auf ein erhebliches Verkehrsaufkommen einstellen. Der Verkehr von Neustadt in Richtung Nürnberg verbleibt auf der Bundesstraße und wird mit reduzierter Geschwindigkeit an der Baustelle vorbeigeführt.

Weitere erforderliche Verkehrsführungen für betroffene angrenzende Straßen werden zusätzlich örtlich beschildert, teilt das Staatliche Bauamt mit. Die Bauzeit für diese 2,5 Kilometer lange Strecke wird bis Ende September 2017 veranschlagt. Der für diesen Bauabschnitt erforderliche Kostenaufwand von 2,4 Millionen Euro für den Straßenbau und 660.000 Euro für den Brückenbau zur Verbreiterung der in dem Bauabschnitt liegenden Waldwegunterführung wird von der Bundesrepublik Deutschland finanziert. Das Staatliche Bauamt Ansbach bittet um "Verständnis für die unvermeidbaren Behinderungen". Dafür entschädigen soll nach Abschluss der Arbeiten ein zügigerer Verkehrsfluss durch die Möglichkeit, den Schwerlastverkehr zu überholen.

nb