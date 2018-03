Emskirchen: Diskussion über digitale Infrastruktur

EMSKIRCHEN - In ihrer Reihe "Fraktion vor Ort" diskutierte die Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt mit Mandatsträgern und Bürgern über die "digitale Infrastruktur im ländlichen Raum".

Bruno Schmidt, Bürgermeister Reichenschwand, war der Einladung der Landtagsabgeordneten Gabi Schmidt gefolgt, um die Lösung der Probleme von Bürgern wie Steffen Holzinger (v. l.) aufzuzeigen, die mit der digitalen Infrastruktur im ländlichen Raum hadern. Foto: privat



"Eine leistungsfähige digitale Infrastruktur wird gerade in ländlichen Regionen immer mehr zu einem Bestimmungsfaktor für deren Zukunftsfähigkeit", stellte sie dabei fest.

Dass diese in einigen Gegenden Mittelfrankens "noch zu wünschen übrig lässt", zeigten die Beispiele aus den Dörfern Hohholz und Göttelhof. Betroffene Bürger berichteten dort von permanenten Ausfällen des Festnetzes und der Unterversorgung mit Internet. Die Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt aus dem nahen Uehlfelder Ortsteil Voggendorf lud deshalb die Öffentlichkeit zu einer Diskussionsrunde zum Thema Digitalisierung ein.

Gekommen waren vor allem Mandatsträger aus der Region und Bürger aus betroffenen Ortschaften, die von ihren Problemen berichteten: "Falls das Internet mal funktioniert, habe ich nur maximal ein 1 Mbit/s zur Verfügung. Damit können wir nicht einmal E-Mails mit einem Anhang versenden und wichtige Updates dauern mehrere Stunden", berichtete der Hohholzer Steffen Holzinger. Das Problem halte sich dort hartnäckig: Seit über drei Jahren hätten viele Hohholzer mit Problemen zu kämpfen. Wenn dort Festnetz und Internet streikten, wäre es nicht einmal gewährleistet, dass der Notruf alarmiert werden könnte und ein Mobilfunkempfang sei in Hohholz ebenfalls nicht vorhanden.

Internet gehört zum Alltag

Gabi Schmidt sieht hier die Netzbetreiber, sowie Bund und Land in der Pflicht: "Jeder Endnutzer hat das Recht auf einen funktionierenden Telefonanschluss. Nach dem Telekommunikationsgesetz (TKG) gehört dies zur Grundversorgung wie auch ein Wasseranschluss oder die Stromversorgung." Gleichzeitig kritisierte sie, dass dies beim Breitbandanschluss nicht der Fall sei: "Hier müsste das TKG reformiert werden. Das Internet gehört zu unserem Alltag. Es ist nicht nur Unterhaltung, viele brauchen es für die Arbeit oder Schule. Gleiche Lebensverhältnisse in ganz Bayern ist ein Verfassungsgrundsatz, schaut man jedoch an, wie unterschiedlich Ballungsräume und ländliche Gebiete mit Internet versorgt sind, dann kann hiervon nicht die Rede sein. Die CSU hat versprochen hier Abhilfe zu schaffen und Bayern flächendeckend zu versorgen. Damit sind sie so weit gekommen wie mit ihrer PKW-Maut", so Schmidt, Abgeordnete der Freien Wähler. Vieles liegt im Argen

Weil gerade im ländlichen Raum ein eigenwirtschaftlicher Ausbau durch die Internetanbieter unwirtschaftlich sei, hätten der Bund und das der Freistaat Bayern jeweils eigene Förderprogramme auferlegt, um den Ausbau zu beschleunigen. Doch auch hier sei einiges im Argen. Bürgermeister Bruno Schmidt aus Reichenschwand (Landkreis Nürnberger Land) störte vor allem, dass der Staat mit diesen Förderprogrammen die privatwirtschaftlich agierenden Netzbetreiber subventioniert und entschied sich bereits 2013 dazu, den Netzausbau in seiner Gemeinde selbst vorzunehmen, damit die Fördermittel und auch das Breitbandnetz in der Hand der Kommune bleiben. "Das Internet ist mittlerweile ein Standortfaktor. Ist es zu langsam, wandern die Firmen ab, was sich wiederum negativ auf die Finanzkraft der Kommune auswirkt."

Förderprogramm des Bundes

Hierzu musste die Gemeinde das Förderprogramm des Bundes in Anspruch nehmen, "denn nur dieses lässt zu, dass auch der Ausbau durch eine Kommune finanziell gefördert wird. Das bayerische Förderprogramm fördert nur die Netzbetreiber." Die Konstellation ist nun in Reichenschwand so, dass die Gemeinde ihr eigenes Netz an einen Netzbetreiber vermietet. Mittelfristig wird sich der Eigenanteil, den die Kommune für den Bau investieren musste dadurch amortisieren, so der Bürgermeister. Mittlerweile beziehen mehr als 50 Prozentder Gemeindebürger ihr schnelles Internet von bis zu 100 Mbit/s über das kommunale Breitbandnetz und das bei fast identischen Preisen wie bei der Telekom und andere Mittbewerbern. Vorbild für viele Gemeinden

Gabi Schmidt fand nur lobende Worte für diese Konstellation: "Reichenschwand ist damit ein Vorbild für viele Gemeinden. Das viele Geld aus den Förderprogrammen bleibt damit in der Kommune und die Bürger haben bei Problemen, falls es sie denn überhaupt gibt, den Ansprechpartner direkt vor Ort." Sie versprach, sich auch dafür einzusetzen, dass das bayerische Förderprogramm für Kommunen geöffnet wird, denn von den 1,5 Milliarden Euro, welche zur Verfügung stehen wurden bis 2017 nur 671 Millionen Euro abgerufen.

Ein weiteres Thema war auch der Mobilfunkausbau in unterversorgten Gebieten. Hier will die Staatsregierung ebenfalls ein Förderprogramm auflegen und die Kommunen mit einer Förderung von 80 Prozent animieren, Funkmasten zu errichten, welche sie dann an die Netzbetreiber vermieten können. "Es kann jedoch nicht sein, dass auch noch diese Aufgabe den Kommunen übertragen wird. Wenn es sich für die Mobilfunkanbieter nicht lohnt und der Bund seiner Aufgabe nicht nachkommt, muss eben das Land die Kosten zu 100 Prozent tragen und nicht den Kommunen neue Aufgaben aufbürden.Wir Freien Wähler haben einen entsprechenden Antrag im Januar dieses Jahres im Landtag gestellt, der jedoch von der CSU-Mehrheit abgelehnt wurde", berichtete Gabi Schmidt. "Dabei erinnerte sie auch an die Folgekosten, denn Masten müssen ja auch gewartet und instandgesetzt werden. Kommunen können nicht alles machen."

