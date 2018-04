Emskirchen ehrt seine erfolgreichen Sportler

Bürgermeister Kempe verteilte 70 Urkunden, auch an einen Europameister - vor 2 Stunden

EMSKIRCHEN - Über 70 Urkunden verlieh Emskirchens Erster Bürgermeister Harald Kempe an erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler. Einen Europameister ehren zu können, machte ihn besonders stolz. Die Auszeichnungen sollten aber auch zugleich alle motivieren, sportlich aktiv zu sein.

Die große Zahl der Geehrten, bei der noch etliche erfolgreiche Teilnehmer an Wettbewerben fehlten, stellten Emskirchen als sportlich aktive Gemeinde dar. © Harald Munzinger



Dass Emskirchen dazu ideale Bedingungen biete, wies Kempe auf die Sportstätten hin und zeigte sich von deren guter Nutzung angetan: "Da ist immer was los". Man müsse also froh sein, sie gebaut zu haben, auch wenn dies im Gemeinderat nicht unumstritten gewesen sei. Der Bürgermeister freute sich über viele sportbegeisterte und talentierte Jugendliche - diese dominierten denn auch die Reihe der erfolgreichen Athleten – und würdigte quer durch Sportarten und Generationen Ausdauer, Fleiß und Disziplin als Grundlagen des Erfolges. Zu dem gratulierten auch Zweite Bürgermeisterin Sandra Winkelspecht und Dritter Bürgermeister Christian Pröschel.

Sicher würde sich Kempe beim Baden in der Nähe von Marie und Tim Dulitz fühlen, die sich bei Wettbewerben im Rettungsschwimmen erfolgreich waren, wie er bei den Ehrungen immer würdigende Anmerkungen machte, So auch bei den jungen Leichtathleten, bei denen spielend aussehe, was das Ergebnis engagierten Trainings und "grundsätzlich eine tolle Leistung" sei.

Urkunden für ihre Siege erhielten Lara Gebert, Leo Gößwein, Flynn Gaernicke, Lena Häuser, Teresa Hilbinger, Vincent Arnodt, Luisa Döllinger, Ben Dreßel, Emely Sophie Schenk, Milo Odrig, Fiona Schönleben, Josef Rüther, Eva Schemm, Maximilian Holzer, Lilith Käßer, Florian Kopf, Luca Löb, Eva Schweighöfer, Emilia Segel, Janne Slomka, Alina, Anastasia und David Vorrat sowie Bianca Wirth und in der Konkurrenz der Erwachsenen Patrick Haas.

Großer Respekt für Deutsche Sportabzeichen

Sebastian Strohmeier fährt auch der europäischen Konkurrenz in seiner schnittigen "Seifenkiste" davon. © Harald Munzinger



Sebastian Strohmeier, der bei Bayerischen, Deutschen und Europameisterschaften auf das Siegerpodest fuhr, gab einen interessanten Einblick in das Seifenkistenrennen, bei dem der junge Pilot des SV Losaurach mit seinem schnittigen Rennwagen buchstäblich Spitze ist. Der konnte im Sitzungssaal des Rathauses bewundert werden. Dass die Technik vor den Rennen geprüft werde, die Räder ausgelost würden und die Flitzer auf den Gefällstrecken bis zu 60 km/h schnell würden und Einhundertstel Sekunden entscheiden könnten, war bei der Ehrung durch die Gemeinde zu erfahren. Das sollte neugierig machen auf den Endlauf der Bayerischen Meisterschaften am, 8. Juli im Neustädter Gewerbegebiet, bei dem Sebastian Strohmaier in der "Elite XL"- Klasse seinen Meistertitel verteidigen will.

Dass sie "aus allen Lagen und mit allen Waffen siegen" galt bei den Schützen für Erich Müller, Ernst Kühnl, Natalie Köhler (in Abwesenheit wegen der Teilnahme an internationalen Meisterschaften in Berlin), Rainer Huber, Georg Hübner, Helmut Auer, Barbara Eberth, Richard Erbel, Petra Goßler, Karl-Heinz Schneider, Ramona Oesterwind, Gerald Schwager, Fritz Sperk, Günther Paulus und Stefan Pickel vom SSV Hohholz sowie Gerhard Köhler, Siegfried, Simon und Susanne Schönleben von der Emskirchner Schützengesellschaft.

Großen Respekt für bis zu 30mal abgelegte Deutsche Sportabzeichen zollte Bürgermeister Kempe Karin Glania, Patrick Haas, Angelika Harbig, Andrea Rabert, Tanja Roß-Schenk, Dino Sauchella, Harald Schenk, Susanne, Simon und Siegfried Schönleben, Bernhard Schuhmann, Oliver Segel, Bernhard Wedel und Renate Zink. Über die sportlichen Leistungen konnten sich die Teilnehmer der Ehrungsfeier – unter ihnen auch stolze TrainerInnen - am kleinen und feinen Büfett austauschen, während die Kommunalpolitiker wohl schon den Zahlenmarathon bei der anschließenden Gemeinderatssitzung mit Haushaltsberatung im Kopf gehabt haben dürften.

Harald J. Munzinger