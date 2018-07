Emskirchen: Jugend feiert Open-Air-Konzert

EMSKIRCHEN - Der Pfarrgarten im Emskirchner Kolpingweg wird am Samstag, 14. Juli, zum Festivalgelände. Im Rahmen der Veranstaltungen zum Kirchenjubiläum findet ein Open-Air-Konzert mit vier Bands statt.

Im Festprogramm zur 60-Jahrfeier der Filialkirche "Maria Königin" in Emskirchen findet am 14. Juli ein Open-Air-Konzert für die Jugend statt. © Harald Munzinger



Die katholische Filialkirche Maria Königin hat ihr 60-jähriges Bestehen schon mit besonderen Gottesdiensten gefeiert. Das Jubiläum war auch Anlass zu einer Wallfahrt an Christi Himmelfahrt von der Pfarrkirche in Neustadt zu dem Gotteshaus in Emskirchen. Im Festprogramm auch etwas für die Jugend zu machen, führte der Wunsch im Sachausschuss dazu, ein Open-Air mit der eigenen Band "Major7" und weiteren Musikgruppen zu veranstalten. Dazu sollte sich der schöne Pfarrgarten um die Kirche anbieten.

"Major7" ist aus Ministranten der katholischen Pfarrgemeinde gewachsen, lässt Dekan Markus Schürrer wissen, der sich über rege Beteiligung der Kinder und Jugendlichen freut, die regelmäßig Gottesdienste in Emskirchen mitgestalten. Dies wird auch am Samstag, 14. Juli, der Fall sein, wenn vor dem "Open Air" um 17 Uhr ein Jugendgottesdienst mit den Firmbewerbern im Pfarrgarten stattfindet.

Daran schließt sich von 18.30 bis 22 Uhr das Open-Air-Konzert an. Neben "Major7" heizen "Smartplay" und "Septimus Prime" - Jugendbands aus Fürth und Erlangen - sowie "Five4more" den zahlreich erwarteten Gästen ein. Dass mit der Kirchenband der evangelischen Gemeinde Emskirchen "Five4more" auch ein ökumenischer Aspekt einfließt, freut Dekan Schürrer, der Ende August Abschied von den Pfarrgemeinden Neustadt und Emskirchen nehmen wird.

Veranstaltet wird das Konzert von der Katholischen Filialkirchengemeinde Maria Königin in Emskirchen. Der Eintritt ist frei, es werden alkoholfreie Getränke zum Verkauf angeboten. Am 17. November lädt "Der kleine Chor" im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten zu einem Konzert mit dem Titel "Zeit und Ewigkeit" in die die Emskirchner Kirche ein, in der am 15. Dezember die "Fränkische Weihnacht" mit der "Scheinfelder Tracht" stattfindet.

