Emskirchner Projekt "Mach mit - sei fit" entwickelt

"Haus für Kinder" fördert Ernährung und Bewegung

EMSKIRCHEN - "Mach mit – sei fit!" Dazu werden im Emskirchner "Haus für Kinder" nicht nur die Kleinen in der Regel- und in der KiTA-Gruppe, sondern auch deren Eltern ermuntert. Dazu haben die Kindergartenleiterin Birgit Riedl sowie die Sport- und Ernährungstherapeutin Kristina Przybyl ein Projekt entwickelt, das Pilotcharakter haben könnte.

Kristina Przybyl und Birgit Riedl haben das Konzept zur Gesundheitsförderung entwickelt, in das auch die Künstlerin Elke Rogler-Klukas (hinten v. r.) eingebunden ist © Harald Munzinger



Diesen Eindruck gewann der Landtagsabgeordnete Hans Herold bei einem Besuch in dem Kindergarten, bei dem ihm die Philosophie des Projektes, wie auch dessen langfristige Ziele vorgestellt wurden, in das auch die Künstlerin Elke Rogler-Klukas eingebunden ist. Im Sozial- sowie auch im Gesundheitsministerium will der Unionspolitiker aus Ipsheim über die Ernährungs- und Bewegungsimpulse über den Kindergarten hinaus berichten und sich für die Förderung des möglichen Pilotprojektes einsetzen. Dem maß er gerade im Landkreis als "Gesundheitsregion Plus" besondere Bedeutung bei.

Dass die Ernährung "in aller Munde" ist, machen zahllose Berichte in allen Medien deutlich, in denen vielfach Fehler auch mit Bewegungsmangel in Verbindung gebracht werden. Viel Theorie ohne nachhaltige Wirkung, wie man es in der täglichen Praxis erlebt, was die Kindergartenleiterin und Krippenpädagogin Birgit Riedl mit der Sport- und Ernährungstherapeutin sowie examinierte Gesundheitsmanagerin Kristina Przybyl auf die Idee brachte, dieses Thema im Kindergarten- und Hortalltag zu verankern.

Den Anfang machte eine Elternbefragung, "um mehr über die Ernährungssituation in den Familien zu erfahren". Die Auswertung mit den Schlussfolgerungen wurde an einem Elternabend präsentiert. Dabei wurden die Eltern unter dem Motto "mach mit – bleibt fit" dazu angeregt, sich in die Entwicklung weiterer Ideen einzubringen, "wie wir unser Angebot für sie und ihre Kinder weiter ausbauen können". So sollte gemeinsam ein "wichtiger Beitrag zur lebenslangen Gesunderhaltung der Kinder geleistet werden".

Der "Kartoffelkönig" steht Pate, wenn die Emskirchner Kids mit seiner tollen Knolle und viel Spaß gesundes Essen fertigen. © Harald Munzinger



Birgit Riedl hat den bayerischen Bildungsplan mitentwickelt und auch schon mit dem Projekt "Kinder stärken" Impulse weit über den eigenen Wirkungsbereich hinaus gegeben. Seit drei Jahren Leiterin des Kindergartens der evangelischen Kirchengemeinde Emskirchen nahm sie das Angebot der Mutter Kristina Przybyl gerne an, mit ihrer mehrjährigen Erfahrung in Gesundheitsförderung aller Altersgruppen ein Projekt für gesunde Ernährung und Bewegung mit zu entwickeln.

Zunächst auf 24 Monate angelegt, hat es schon erfreuliche Wirkung erzielt, konnte mit Kooperationspartnern und Förderern ein Netzwerk "geknüpft". In das sind Kinderärzte und Krankenkassen, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Vereine eingebunden, bringt sich die regionale Wirtschaft – etwa mit dem Gartenprojekt der Edeka-Stiftung – ein, spielen Logopädie und Ergotherapie ebenso eine wichtige Rolle wie der Sport und die Kunst.

"Kartoffelkönig sorgt für viel Spaß"

Schließlich soll bewusste und gesunde Ernährung "von Kindesbeinen an" auch Spaß machen. Für den sorgt im Emskirchner "Haus für Kinder" die Künstlerin Elke Rogler Klukas mit dem "Kartoffelkönig". Aus riesigen lustigen Augen schaut der den Kleinen zu, wie sie mit der "tollen Knolle" vertraut werden, die nicht etwa au Bäumen oder in Supermarktregalen wächst. Da viele Kinder nicht wüssten, wo die Kartoffeln herkommen, geht’s hinaus auf Feld (oder zum Hochbeet), wird gepflanzt und geerntet und natürlich auch für das Mittagsessen geschnippelt. Dass man Kartoffeln nicht nur essen, sondern mit ihnen auch coole Stempel machen, sorgt "so ganz nebenbei" mit lustigen Geschichten für jede Menge Spaß.

Den haben die Kids auch, wenn es täglich frisches Obst und Gemüse gibt oder es für die Kleineren zum Kinderturnen und die Größeren zur Leichtathletik geht, man sich beim Fußballspiel austoben und an der Trinkstation (in der Regelgruppe) erfrischen kann. Riedl und Przybyl setzen darauf, dass beim Schnuppern in den einzelnen TSV-Abteilungen das eine oder andere Kind Gefallen an einer bestimmten Sportplan findet und damit das Bewegungskonzept über die Zeit in Kindergarten oder KiTa aufgeht.

Das ist ebenso wie die auch mit dem Caterer abgestimmte Ernährung darauf ausgelegt, "langfristig ganzheitlich gesundheitsförderliche Settings in allen Handlungsbereichen und für alle Beteiligten zu schaffen". So sollen neben der primären Gesundheitsförderung in der Kindertageseinrichtung Ernährungs- und Bewegungsimpulse auf die Familien und nicht zuletzt auch auf das Personal ausstrahlen und sich "gegenseitig positiv beeinflussen". Den beiden Initiatorinnen des Projektes liegt zudem viel an der "Förderung der gesundheitlichen Chancengleichheit" sowie an der aktiven und gleichberechtigte Partizipation aller Beteiligten an der Planung und Durchführung der Maßnahmen. Nachahmungseffekte und nachhaltiger Nutzen stehen auf der Wunschliste von Birgit Riedl und Kristina Przybyl.

Maßnahmenkatalog und Ziele

Für alle Bereiche im "Haus für Kinder" sind spezielle Maßnahmen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und Entspannung vorgeschlagen und Ziele gesteckt. So ist in der Regelgruppe "die Förderung eines gesunden Ernährungsverhaltens durch aktive Teilnahme – Erleben und Vorleben gesunder Ernährung – und kindgerechter Vermittlung von Handlungswissen" angestrebt. Bei den Hortkindern steht das "Erlernen eines gesunden Miteinanders" im Mittelpunkt und altersübergreifend zielt die Wissensvermittlung auf den "Transfer in die Lebenswelt der Erwachsenen" ab.

Für die Krippe fehlt es nach Aussage von Birgit Riedl und Kristina Przybyl an Material zur Gesundheitsförderung. Deshalb müsse ein Handbuch für pädagogisches Personal im U3-Bereich erstellt werden. Bei der Ernährung sollte es Spiele zur Schulung der Mundmotorik, Konsistenzen und Härtegrade sowie Rezepte enthalten. Lieder und Geschichten mit Anleitung werden zur Förderung der Bewegung vorgeschlagen, Achtsamkeitsübungen oder Körperwahrnehmung zur Entspannung.

