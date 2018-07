Ende Juli: Schlosshofkonzert kommt im Doppelpack

Neustädter Konzertreihe bietet irische Musik und vereint Klassik mit Rock - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Die sommerliche Konzertreihe "Neustädter Schlosshof" bietet am Wochenende "eine einzigartige Irlandreise" mit "Solid Ground" sowie eine vom "Feuerbach Quartett" dargebotene "Geniale Verbindung von Klassik und Rock". Zu beiden Konzerten wird um 20 Uhr eingeladen.

Das "Feuerbach Quartett" überträgt seine Leidenschaft und Freude an der Musik unmittelbar auf sein Publikum. © privat



Am Samstag, 28. Juli, entführt "Solid Ground" auf eine besondere Weise nach Irland, um auf der "Grünen Insel" den Spuren großer irischer Dichter und Denker von Bray nach Wicklow, Dublin, Sligo oder entlang des Rings auf Kerry zu folgen. Denn "SolidGrounds" Musik lässt Gedichte und Erzählungen irischer Poeten, wie insbesondere dem Nobelpreisträger William Butler Yeats, aber auch Dora Sigerson, Arthur O`Shaugnessy oder Lord Byron, in modernen eigenen Vertonungen erklingen.

Mit Simone Papke (Gesang), Anja Schlundt (Geige), Christel West (Flöte, Dudelsack, Akkordeon, Drehleier), Joachim Werner (Piano), Marius Haupt (Gitarre), Dirk Hofmann (Bass) und Norbert Papke (Schlagzeug) fühlt man sich an die Schauplätze versetzt, die diese großen Dichter zu ihrer Poesie inspirierten. Irische Folksongs, fröhliche Instrumentalstücke, treibende Jigs & Reels, melodiöse innige Lieder, alle mitreißend komponiert, arrangiert und voller Freiheit und Ausgelassenheit vorgetragen.

"Solid Ground" blickt mittlerweile auf 15 äußerst erfolgreiche Jahre zurück, in denen sieben Tonträger produziert worden sind und die die Gruppe über die Landesgrenzen hinaus nach Irland, Dänemark, die Schweiz oder Italien geführt hat. Preise wie "Bestes Folkalbum des Sender Freies Radio Stuttgart 2010" oder die Nominierung für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik 2014 und musikalische Vorstellungen in etlichen Landesrundfunksendern lassen aufhorchen.

Jung, frech und völlig einzigartig

Das "Feuerbach Quartett", das am Sonntag, 29. Juli, die Konzertreihe in der ganz speziellen Schlosshof-Atmosphäre fortsetzt, war "die Entdeckung der NeustadtNacht 2017!". Jung, frech und völlig einzigartig vereinen die vier jungen Streicher mit atemberaubender Spielfreude und außergewöhnlicher Musikalität und Spielkunst das klassische Streichquartett mit den Beatles, Michael Jackson oder Led Zeppelin in unvergleichlicher Art und Weise, ohne dabei das Original aus den Augen zu verlieren. Mit viel Humor lassen sie alle Klischees von Klassik und Rock vergessen. Wie kaum einem anderen Ensemble gelingt es ihnen, ihre Leidenschaft und ihre Freude an der Musik unmittelbar auf ihr Publikum zu übertragen.

Die Arbeit mit internationalen Komponisten und Filmmusikproduktionen ("Der Krampus") waren Meilensteine der noch jungen Erfolgsgeschichte, die das Quartett durch mehrere Teile Europas führte. Bereits mit ihrem zweiten Album "Knights and Fools" fand das mehrfach preisgekrönte Quartett Einzug in das nationale und internationale Konzertgeschehen, begleitet von einem lauten Presseecho, Rundfunkbeiträgen und Rundfunkeinspielungen.

Bis vor kurzem studierten Jamila Musayeva (Violine), Max Eisinger (Violine), Eugen Hubert (Viola) und Lukas Kroczek (Cello) noch gemeinsam an der Nürnberger Musikhochschule. Heute sind die aus vier Ländern stammenden Musiker nicht nur Mitglieder des "Feuerbach Quartetts", sondern auch Dozenten an verschiedenen Musikakademien und Musikhochschulen in Deutschland sowie Juroren bedeutender Wettbewerbe.

Der Kartenvorverkauf erfolgt in den Neustädter Buchhandlungen Dorn und Schmidt, sowie im Kulturamt der Kreisstadt (Rathaus-Parterre). Bei schlechtem Wetter finden die Konzerte in der "NeuStadtHalle am Schloss" statt.

nb