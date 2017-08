Engagement der Ehrenamtlichen wird gewürdigt

Immer mehr Akzeptanzstellen für Bayerische Ehrenamtskarte - vor 22 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Landrat Helmut Weiß wirbt dafür, "als Akzeptanzpartner der Bayerischen Ehrenamtskarte bürgerschaftliches Engagement anzuerkennen". Vom kostenlosen Eintritt in Museen, über Rabatte in Geschäften, bis hin zum günstigen Eintritt in Bäder: Die Bayerische Ehrenamtskarte ist ein sichtbares Zeichen der Anerkennung für hohes ehrenamtliches Engagement.

Am Aufkleber "Wir machen mit!" sind Akzeptanzpartner in ganz Bayern erkennbar. © Landratsamt



"Wir freuen uns über jede neue Attraktion für unsere Ehrenamtlichen", erklärt Landrat Helmut Weiß, "denn sie leisten Großartiges – ohne Gegenleistung – und bereichern unseren Landkreis.“

Jeder Akzeptanzpartner der Bayerischen Ehrenamtskarte setze, so Weiß, "ein Zeichen des Dankes". Interessierte Unternehmen, Geschäfte, Dienstleister, Gastronomen, Kommunen oder auch Vereine können einen Vertrag ausfüllen und an das Büro des Landrats senden. Art und Umfang der Aufmerksamkeit für die Ehrenamtlichen bestimmt der Akzeptanzpartner dabei völlig frei und ganz individuell. Auch Verlosungsaktionen sind möglich. Erkennbar sind die Akzeptanzpartner an dem Aufkleber "Engagement anerkennen: Wir machen mit!" und einer Anerkennungsurkunde.

Eine Karte – viele Vorteile

In ganz Bayern beteiligen sich bereits rund 5000 Partner an der Bayerischen Ehrenamtskarte. Der Freistaat geht hier selbst mit gutem Beispiel voran und bietet beispielsweise freien Eintritt in alle Schlösser und Burgen der bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung an. Im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim können sich Karteninhaber unter anderem über ermäßigte Jahresgebühren für die Kreisbüchereien freuen.

Vom Fränkischen Freilandmuseum oder der "Franken-Therme" in Bad Windsheim über das Freibad Burgbernheim oder Münchsteinach und das "Aischgründer Karpfenmuseum" in Neustadt bis zum Scheinfelder Hallenbad reicht eine umfangreiche Palette von knapp fünf Dutzend Akzeptanzpartnern, die Kreisbüchereien oder Neustädter Stadtührungen inklusive. Auch alle Nachbarlandkreise und Städte warten mit vielen attraktiven Vorteilen für die Ehrenamtlichen auf.

nb