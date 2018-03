Ensembles überzeugten beim Landesentscheid

NEUSTADT/AISCH - Auch in diesem Jahr haben Schülerinnen und Schüler der Musikschule im Landkreis erfolgreich beim Landesentscheid des Kammermusikwettbewerbs "Concertino" des Bayerischen Blasmusikverbandes teilgenommen. Sie vertraten damit nicht nur ausgezeichnet den Nordbayerischen Musikbund und den Bezirk Mittelfranken, sondern konnten die Jury ebenso wie das anwesende Publikum mit großartigen Leistungen überzeugen.

Marcel Huber und Corinna Nollenberger vom Bayerischen Blasmusikverband, die den Wettbewerb organisierte, zeichneten das Klarinettentrio der Musikschule im Landkreis als Landessieger aus. Foto: Wolfgang Schniske



Das Schlagzeugensemble "Three Of A Kind" mit Benedikt Seitz, Nils Eckart und Kai Köstner trat in der Altersgruppe III an und erzielte mit 92 von 100 möglichen Punkten das Prädikat "mit ausgezeichnetem Erfolg" . Als besondere Anerkennung durften das Trio die Abschlussveranstaltung mit Preisverleihung eröffnen, bei der die Landessieger ihre Urkunden aus den Händen von Staatsminister Dr. Marcel Huber, Präsident des Musikbundes Ober-Niederbayern, entgegennehmen konnten.

In seiner Ansprache an die Musizierenden, deren Lehrerinnen und Lehrer aber auch an die mitgereisten Eltern betonte Huber, wie wichtig es sei, es den Kindern zu ermöglichen, ein Instrument zu erlernen. Durch die Ausbildung am Instrument, die damit verbundene Disziplin und Zielstrebigkeit aber noch viel wichtiger das Musizieren in der Gemeinschaft seien wichtige Fähigkeiten, auf die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch in ihrem späteren Berufsleben immer wieder zurückgreifen könnten.

Auch dem Klarinetten-Trio Tamia Bader, Jana Kernstock und Juliane Kessler überreichte Staatsminister Huber die Urkunden. Sie waren erfolgreich in ihrer Altersgruppe Ib erfolgreich und konnten sich mit 96 Punkten neben einem "ausgezeichneten Erfolg" auch den Titel des Landessiegers sichern.

Mit den beiden Ensembles freuten sich auch die Lehrkräfte Veronika Schniske-Falk (Klarinette/Oboe) und Wolfgang Schniske (Schlagzeug). Bedeute ein solcher Erfolg doch für Schüler und Lehrer gleichermaßen Motivation sich neuen Zielen und Herausforderungen zu stellen, so der Musikschulleiter Schniske.