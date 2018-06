Entbindungsstation der Klinik Neustadt bleibt

Das verkündeten Chefärztin und ärztlicher Leiter beim Infotag zur Geburtshilfe - vor 2 Stunden

NEUSTADT - Große Resonanz hatte die Einladung zum "Tag der offenen Kreißsaaltür" mit dem ganzen Informationsspektrum rund um die Geburtshilfe. Der Ärztliche Leiter der Kreisklinik, Dr. Gerald Wasmeier, und Chefärztin Dr. Liane Humann-Scheuenstuhl konnten gleich zum Auftakt zahlreiche Besucher willkommen heißen.

Über den von Dr. Gerald Wasmeier (2. v. r.) zugesicherten Erhalt der Entbindungsstation an der Klinik Neustadt freute sich Dritte Bürgermeisterin Kerstin Rauner (3. v. r. ) am "Tag der offenen Kreißsaaltür". © Harald Munzinger



Beide hatten die wichtigste Nachricht für die Entbindungsstation als ein elementarer Bestandteil eines Krankenhauses: "Sie wurde noch nicht und wird nicht geschlossen". Eine mit Erleichterung aufgenommene Versicherung vor dem Hintergrund der Entwicklung, dass in Deutschland schon 20 Prozent der Entbindungsstationen geschlossen wurden. Dr. Wasmeier bedauerte, dass seitens des Bundesgesundheitsministeriums diesen Schließungen nicht entgegengewirkt werde, und zeigte sich dankbar für den "bayerischen Sonderweg", der die Kliniken in ländlichen Regionen stärke.

So biete denn das Land auch Vorteile, ergänzte Chefärztin Dr. Humann Scheuenstuhl, die kurz vor dem Auftakt zum "Tag der offenen Tür" einem neuen kräftigen Erdenbürger ans Licht der Welt geholfen hatte. Sie freute sich über eine Entbindungsstation mit im Vorjahr 535 Geburten ebenso, wie über die positiven Patientenbewertungen vom Kreißsaal wie von der Wochenstation. Eine Anerkennung, die auch der Hebammengemeinschaft "Herzklopfen" gilt, die ebenfalls dafür sorgt, dass die Situation rund um die Geburtshilfe sich besser darstellt, als in manchen Großstädten.

Stadt begrüßt positive Perspektive

Dritte Bürgermeisterin Kerstin Rauner zeigte sich sehr glücklich, das die Station in Neustadt weiter gesichert ist und hier kleine Erdenbürger glücklich zur Welt kommen können, wie sie es zweimal selbst habe erleben dürfen. So wünschte sie denn auch Ärzteschaft wie Klinikvorstand stets eine glückliche Hand für die Geburtshilfe an der Klinik Neustadt, die Chefärztin Dr. Liane Humann-Scheuenstuhl mit familiärer Atmosphäre und hohem Sicherheitsstandard vorstellte. Davon überzeugen kann man sich alle sechs Wochen bei Führungen durch die Kreißsäle, bei denen alle Fragen rund um die Geburt beantwortet werden.

Auch am Tag der Geburtshilfe zu dem vom jungen Pärchen bis zur werdenden Mutter oder Großeltern alle Interessierten eingeladen worden waren und in großer Zahl kamen. Die Hebammen, Frauenärzte und Kinderkrankenpfleger boten den Blick hinter die Kulissen der Abteilung und direkt in die Kreißsäle. Das abwechslungsreiche und interaktive Programm sollte "einen umfangreichen Überblick über die Angebote in der Klinik Neustadt a. d. Aisch bieten".

Wettwickeln und Gewinnspiele

Dazu standen die Kreißsäle und die neugestalteten Wochenstationen offen, konnten Ärzte, Hebammen und Kinderkrankenschwestern kennengelernt werden, gab es für alle Fragen kompetente Ansprechpartner. Schwangeren war die Gelegenheit gegeben, einen 3D-Ultraschall durchführen lassen. Viele nützliche Infos rund um die Geburt, die Neugeborenenpflege, den Baby-Bonus-Pass, das Stillcafé und die Babymassage rundeten das Spektrum auch mit einen Informationsstand der Schwangerschaftsberatung des Landkreises ab. Beim Wettwickeln wurden die Besucher spielerisch auf die Aufgaben des Elternwerdens vorbereitet und am Glücksrad oder bei der Tombola gab es hochwertige Preise zu gewinnen. So war von der Klinik und der Hebammengemeinschaft "Herzklopfen" alles für einen informativen Tag vorbereitet, Kaffee und Kuchen sowie den Begrüßungsdrink inklusive.

