Er drohte mit der Waffe: Unbekannter überfällt Spielhalle

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung - vor 42 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Ein Unbekannter überfiel am Dienstagmorgen eine Spielhalle in Neustadt an der Aisch. Er bedrohte eine Angestellte mit einer Schusswaffe, erbeutete Geld und flüchtete dann.

Am Dienstag gegen 2.40 Uhr überfiel ein unbekannter maskierter Mann eine Spielhalle in der Nürnberger Straße in Neustadt/Aisch. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er Bargeld von einer Angestellten. Er flüchtete anschließend mit einer Beute von mehreren hundert Euro. Die Angestellte erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt.

Der Unbekannte konnte beschrieben werden: Er war circa 1,80 Meter groß und hatte eine kräftige Statur, die Angestellte schätzte ihn auf etwa 110 Kilogramm Körpergewicht. Er sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent. Er war dunkel gekleidet und mit einer Sturmhaube maskiert, zudem führte er eine silberne Schusswaffe mit sich.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei unter 0911/21123333.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.