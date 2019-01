Erfolge bei Verbandsentscheid

Preisträger spielen beim Neujahrskonzert der Musikschule - vor 54 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Ein überaus erfolgreiches Wochenende haben Schülerinnen und Schüler der Musikschule im Landkreis absolviert. Beim Verbandsentscheid 2019 des Solo-Duo-Wettbewerbs "Concertino" des Bayerischen Blasmusikverbandes, der im unterfränkischen Bad Königshofen an der dortigen Berufsfachschule für Musik stattfand, erzielten alle teilnehmenden Solisten und Duos der Musikschule das Prädikat "ausgezeichneter Erfolg", also mindestens 91 von maximal zu erreichenden 100 Punkten.

Der Bezirksvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes und Vizepräsident, Mittelfranken, Wolfgang Schniske (3. v. r.) freute sich über die Erfolge der jungen Talente der Musikschule im Landkreis unter den zahlreichen Teilnehmern am Verbandsentscheid. © privat



Der Bezirksvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes und Vizepräsident, Mittelfranken, Wolfgang Schniske (3. v. r.) freute sich über die Erfolge der jungen Talente der Musikschule im Landkreis unter den zahlreichen Teilnehmern am Verbandsentscheid. Foto: privat



Das Duo Hannah Köhler und Luis Ohlmann (Querflöte, Altersgruppe II) sowie Kai Köstner (Schlagzeug, Altersgruppe III) konnten sich zusätzlich über den Titel "Verbandssieger" freuen, da sie sich in ihrer Altersgruppe die jeweils höchste Punktzahl erspielt hatten. Zudem waren Julian Biedermann und Tim Wellhöfer (Schlagzeug, AG Ib) mit 91 Punkten, Julie Linsmeier (Saxophon, AG Ia) mit 93 Punkten, Sophie Köstner (Oboe, AG IV) mit 95 Punkten und Anna Frühwald (Querflöte, AG V) ebenfalls mit 95 Punkten erfolgreich.

Doch an ein Ausruhen nach diesem Erfolg ist nicht zu denken, denn einige der Preisträger bereiten sich nun auf die Endausscheidung, den sogenannten Landesentscheid, im allgäu-schwäbischen Markt Oberdorf vor. Alle Kandidaten mit mindestens 93 erreichten Punkten dürfen sich dort einer überregionalen Jury des Bayerischen Blasmusikverbandes stellen und einmal mehr ihre hervorragenden Leistungen präsentieren. Bis es soweit ist werden sie mit ihren Lehrkräften Ulrike Döpfer (Querflöte), Veronika Schniske-Falk (Oboe, Saxophon) und Wolfgang Schniske (Schlagzeug) ihren Vortragsstücken noch den letzten Schliff verpassen.

Wer sich vom hohen Niveau des Wettbewerbs und der Leistung der jungen Nachwuchsmusikerinnen und- musiker selbst ein Bild machen möchte, der kann dies beim diesjährigen Neujahrskonzert der Musikschule am 27. Januar um 15 Uhr in der Veit-vom-Berg-Halle in Uehlfeld tun. Die Preisträger werden dort im ersten Teil des Konzerts mit Auszügen aus ihrem Wettbewerbsprogramm zu hören sein. Besuch hatte die Musikschule von der vierten Klasse der "Grundschule Neues Schloss". Der war dabei Gelegenheit gegeben, Orchesterinstrumente kennen zu lernen und auch selbst einmal auszuprobieren. Musikschulleiter Wolfgang Schniske freute sich, dass die Kinder nicht nur großes Interesse zeigten, sondern auch "sichtlich Spaß gehabt und ganz toll mitgemacht haben".

nb