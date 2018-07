Erfolgreiche Fortbildung für medizinische Fachangestellte

BAD WINDSHEIM - Die Gerontopsychiatrische Fachkoordination (GeFa) Mittelfranken veranstaltete das dritte Jahr in Folge in Kooperation mit der Klinik Bad Windsheim eine Schulung für 25 medizinische Fachangestellte zum Thema "Menschen mit Demenz in der Allgemeinarztpraxis".

Nach erfolgreich absolvierter Schulung zeigten sich die medizinischen Fachangestellten angetan von der Fortbildung zum Thema "Menschen mit Demenz in der Allgemeinarztpraxis". © privat



Nach einer kurzen Begrüßung durch den Chefarzt der Akutgeriatrie, Dr. Wolfgang Anderer, begann die dreistündige Fortbildung für medizinische Fachangestellte aus der Region Bad Windsheim. Ziel dieser Schulung war es, medizinische Fachangestellte in Allgemeinarztpraxen vertiefend über das Krankheitsbild der Demenz zu informieren und zu sensibilisieren, lokale Beratungsangebote für pflegende Angehörige aufzuzeigen und Testverfahren zur Diagnostik näher zu beleuchten. Durchgeführt wurde die Schulung von der Dipl.-Psychogerontologin Eva Adorf, Mitarbeiterin der GeFa und der Gerontologin (M.Sc.) Frau Josephine Mühlroth, Mitarbeiterin der Klinik Bad Windsheim.

Besonders unterstützt und beworben wurde die Schulung durch den ärztlichen Kreisverband Neustadt/Aisch–Bad Windsheim und dessen 1. Vorsitzendem Dr. Georg Deichhardt. Die Rückmeldungen der Teilnehmenden waren durchweg positiv. Es war "eine informative und kurzweilige Veranstaltung" waren die Kommentare der medizinischen Fachangestellten.

