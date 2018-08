Erna Gerlinger in Uffenheim mit Wehmut verabschiedet

Dreh- und Angelpunkt im Amt - vor 1 Stunde

UFFENHEIM - Nach über 38 Jahren treuer Dienste am Landwirtschaftsamt wurde Erna Gerlinger in den Ruhestand verabschiedet. Von Uffenheim nach Amberg wechselt der Leiter des Fachzentrums Agrarökologie, Landwirtschaftsoberrat Matthias Feierler.

Regierungsamtsrätin Alexandra Endreß (l.) und Behördenleiter Dr. Ludwig Albrecht verabschiedeten Erna Gerlinger nach über 38 Dienstjahren. © privat



Regierungsamtsrätin Alexandra Endreß (l.) und Behördenleiter Dr. Ludwig Albrecht verabschiedeten Erna Gerlinger nach über 38 Dienstjahren. Foto: privat



In einer Dienstzeit von 38 Jahren, 3 Monaten und 11 Tagen hat Erna Gerlinger am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Uffenheim fünf Behördenchefs und viele Kolleginnen und Kollegen erlebt. Beim Abschied in den wohlverdienten Ruhestand mischte sich in die Abschieds- und Dankesworte auch etwas Wehmut. War sie doch für die Verwaltung des Amtes und für die Landwirtschaftsschule "ein ganz entscheidender Dreh- und Angelpunkt, der aus dem Vorzimmer der Behördenleitung eigentlich nicht wegzudenken ist".

So betonte Behördenleiter Dr. Ludwig Albrecht bei der Verabschiedung die jahrzehntelange Zuverlässigkeit, den großen Fleiß, die Pünktlichkeit und absolute Gewissenhaftigkeit, die Erna Gerlinger auszeichneten. Vielen Schülergenerationen sei ihre freundliche und wertschätzende Art in bester Erinnerung. Und alle diejenigen, die für ihre Sozialversicherung eine Auskunft oder Bestätigung ihres Besuchs der Landwirtschaftsschule benötigten, hätten in Erna Gerlinger über lange Jahre eine versierte und vertrauensvolle Ansprechpartnerin gefunden.

Ihre berufliche Laufbahn hatte sie 1971 noch am Landratsamt Uffenheim begonnen, ehe sie mit der Gebietsreform an das Landratsamt Neustadt/Aisch-Bad Windsheim wechselte. Nach nur zweijähriger Familienzeit hatte sie am 21. April 1980 ihre Arbeit als Verwaltungsangestellte am Amt für Landwirtschaft Uffenheim begonnen und war seitdem ununterbrochen an diesem Amt beschäftigt. Die Leiterin der Amtsverwaltung, Regierungsamtsrätin Alexandra Endreß, lobte zum Abschied ihre große Loyalität, Hilfsbereitschaft und Umsicht. "Im Namen des Personalrates und aller Angehörigen des Amtes bedankte sich Angela Bauer für das jahre- und jahrzehntelange harmonische Miteinander." Eine Würdigung, die Erna Gerlinger mit einem gelungenen Gedicht erwiderte, in welchem sie ihre Dienstzeit in gereimter Form nochmals Revue passieren ließ.

Agrarökologie-Leiter geht nach Amberg

Der bisherige Leiter des Fachzentrums Agrarökologie, Landwirtschaftsoberrat Matthias Feierler, wurde von Uffenheim an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg versetzt. Matthias Feierler war in den vergangenen drei Jahren als Leiter eines zehnköpfigen Teams für die Aufgabenfelder Wasserberatung, Düngeberatung und Wildlebensraumberatung in ganz Mittelfranken zuständig.

Bei einer kleinen Feierstunde bedankte sich der Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Uffenheim, Dr. Ludwig Albrecht, und die zuständige Abteilungsleiterin, Ulrike Buchner, für die gute Zusammenarbeit und die hohe Motivation ihres bisherigen Fachzentrumsleiters. Der Vertreter des Personalrats, Gernot Käßer, dankte ihm für sein Engagement und seine Kollegialität. Auch wenn er sich als Oberpfälzer in Mittelfranken immer sehr wohl gefühlt habe, freue es ihn doch, künftig näher bei seinem Heimatort als Pflanzenbauberater arbeiten zu können, so Matthias Feierler in seinen Abschiedsworten.

Ab September bis zur Entscheidung über die Nachfolge wird Landwirtschaftsoberrat Hartmut Schwinghammer vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach das Fachzentrum Agrarökologie in Uffenheim unterstützen.