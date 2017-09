Erster Schultag in Neustadt: Luftpost wird verschickt

NEUSTADT/AISCH - Für ein paar Tausend Schülerinnen und Schüler begann das neue Schuljahr an den Grund-, Mittel- und weiterführenden sowie an den Berufs- und Wirtschaftsschulen im Landkreis noch recht entspannt. Für 808 unter ihnen war dies jedoch ein besonderer – ihr erster Schultag.

"Luftpost aus Neustadt": Seit über 20 Jahren verbreiten leuchtend bunte Luftballons die Nachricht vom Schulstart in der Kreisstadt. Foto: Harald Munzinger



50 von ihnen wurden dazu in der Neustädter "Comenius-Grundschule" willkommen geheißen, 46 in der Grundschule "Neues Schloss", die ihnen wie auch zahlreichen Begleitern in der Aula des neuen Mehrzweckgebäudes einen kleinen Empfang bereitete. Dass auch Indianer, Eskimos und Chinesen lesen lernen, vermittelte ihnen die Klasse 3b beim heiteren musikalischen Willkommensgruß. Den richtete Rektorin Roswitha Röder vor den prominenten Gästen an die Kinder als die Hauptpersonen dieses Tages, dessen Bedeutung amtierender Landrat Bernd Schnizlein, Dritter Bürgermeister Helmut Mondel oder Schulrat Frank Wessel mit ihrem Besuch unterstrichen. Sie assistierten zudem bei der Verteilung der leuchtend gelben Trapeze, die - wie an allen Schulen im Kreis - die Erstklässler auf ihrem Schulweg schützen sollen.

Darauf richtet auch die Polizei wieder im Rahmen der Gemeinschaftsaktion "Sicher zur Schule - Sicher nach Hause" ihr Augenmerk. Sie kündigte in den kommenden Wochen verstärkte Kontrollen vor Schulen und Kindergärten, insbesondere im Hinblick auf die Gurtpflicht und die Sicherung von Kindern in Kraftfahrzeugen an. Schon im Vorfeld hatte sie den Eltern geraten, mit den ABC-Schützen den Schulweg zu trainieren und sie auch auf das Verhalten an Schulbushaltestellen vorzubereiten. Die beiden Verkehrserzieher der Inspektion Neustadt/Aisch, Claudia Lang und Jens Witt, raten bei der Wahl des Schulweges, dass der kürzeste nicht automatisch auch der sicherste sei. Deshalb sollte "lieber ein Umweg zu Zebrastreifen, Ampeln oder Fußgängerüberwegen, an denen Schulweghelfer eingesetzt sind, in Kauf genommen werden".

Schulleiterin Roswitha Röder bat die Eltern, für die mit der Einschulung ihrer Kinder ebenfalls ein neuer Lebensabschnitt mit neuen Herausforderungen beginne, gemeinsam mit den Lehrkräften für vier schöne Grundschuljahre mit vielen guten Erinnerungen beizutragen. Für die beiden ersten Klassen beginnen diese in den Unterrichtsräumen des neuen Mehrzweckgebäudes, in denen auch die zweiten Klassen und eine Mittelschulklasse untergebracht sind, die sich bisher im "Neuen Schloss" befand. Die "Auslagerung" erfolgte im Hinblick auf die im Frühjahr 2018 beginnende Generalsanierung des historischen Gebäudes. Darauf hat sich auch die Schulleitung mit dem Umzug von Rektorat, Sekretariat und Lehrerzimmer in den Gebäudeteil vorbereitet, der erst im zweiten Anschnitt saniert werden wird. In dem befinden sich auch die dritten und vierten Klassen.

Schulleitung im "Abenteuercamp"

Für Rektorin Roswitha und ihre Stellvertreterin Elke Potrykus bedeutete dies "Ferienarbeit" mit Unterstützung des Hausmeisters und einer Bauhofkraft. Sie sei mit Ausnahme der Wochenenden jeden Tag in der Schule gewesen, scherzt rückwirkend Elke Potrykus über ein "Abenteuercamp, für das Andere bezahlen". Während zunächst die Vorbereitungen getroffen würden - bei denen die beiden Bauabschnitte durch Trockenmauern getrennt werden – werde nach Auskunft von Erstem Bürgermeister Klaus Meier die rund neun Millionen Euro teure Sanierung im Frühjahr 2018 beginnen. Der ist zuversichtlich, dass das Projekt noch in der Grundschulzeit der jetzigen Erstklässler abgeschlossen werden wird.

Während diese ihre neuen Unterrichtsräume erkundeten und von ihren Lehrerinnen auf ihr erstes Schuljahr eingestimmt wurden, wurden Eltern, Großeltern und Geschwister vom Elternbeirat verköstigt. Danach ging es von beiden Schulen zum Marktplatz, auf dem seit über 20 Jahren die Werbegemeinschaft "NEA aktiv" einen Luftballonstart zum Schulbeginn veranstaltet. Erneut bot sich dabei ein heiter buntes Bild, an dem auch Schulamtsdirektorin Brigitte Limbacher, Schulrat Frank Wessel, amtierender Landrat Bernd Schnizlein und Bürgermeister Klaus Meier ihre Freude hatten. Ihre Ballons stiegen außer Konkurrenz in den Herbsthimmel, an dem sich "just in time" die Sonne zeigte und sich die angekündigten Regenschauer erst lange nach dem Spektakel über Neustadt ergossen.

Ein böiger Wind sorgte dafür, dass die Luftpost vom Schulstart in Neustadt rasch an Höhe und Tempo gewann. Nun ist man auf Rückläufe der Kärtchen der ABC-Schützen gespannt, um zu erfahren, wie weit die Botschaft "geflogen" ist, was über schöne Preise entscheiden wird. In der Werbegemeinschaft ist die Vorbereitung auf das nächste Event in der "heißen Phase": Am 23. und 24. September wird das Herbstfest gefeiert; am Samstagabend mit dem Open-Air-Gastspiel vom "Weisendorfer Sound Express", am Sonntag mit der Präsentierung der 1A-Einkaufsstadt mit einem attraktiven Programm und den nachmittags geöffneten Einzelhandelsgeschäften.

Auch an der Mittelschule gibt es Neuerungen

An der Neustädter "Mittelschule am Turm" gibt es mit diesem Schuljahr eine "offizielle ganztagsgebundene Übergangsklasse" geben Der Landtagsabgeordnete Hans Herold freut sich über seinen erfolgreichen Einsatz dafür bei Kultusminister Dr. Ludwig Spaenle. Die Mittelschule führte im vergangenen Schuljahr zwei Übergangsklassen, konnte jedoch bei der Verteilung der ganztagsgebundenen Klassen nicht berücksichtigt werden. Mit dem neuen Schuljahr stehen der von Angelika Flögel geleiteten Schule nun auch die zusätzlichen Lehrerstunden für Nachmittagsunterricht zur Verfügung, wie auch entsprechende Mittel, um eine sozialpädagogische Fachkraft einzusetzen. In Mittelfranken können nach Auskunft Herold insgesamt fünf ganztagsgebundene Übergangsklassen geführt werden, zwei mehr als im vergangenen Schuljahr.

