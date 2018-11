Erstes Handlungsfeld Einzelhandel im "ISEK" aufbereitet

NEUSTADT/AISCH - Das Stadtentwicklungskonzept nimmt Gestalt an. Für den Bereich Einzelhandel stellte der Fachplaner Andreas Hacke dem Stadtrat eine Bestandausnahme mit der Empfehlung vor, „einer schleichenden Funktionsschwächung“ entgegenzuwirken und die Innenstadt zu stärken.

Fachplaner Alexander Hacke stellte dem Stadtrat Erhebung und Empfehlungen für das „Handlungsfeld Einzelhandel“ im „Stadtentwicklungskonzept“ vor. © Harald Munzinger



Es schien schon in den Schubladen verschwunden und vergessen zu sein: Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept „ISEK Neustadt/Aisch“ für das sich viele Bürger mit großem Engagement in Arbeitskreisen eingebracht hatten, um Ideen für die Weiterentwicklung der Stadt in verschiedenen Handlungsfeldern zu entwickeln. Bürgermeister Klaus Meier verband mit dem Dank dafür, die Entschuldigung, dass man so lange nichts mehr von diesem Konzept gehört habe. Nachdem der damit beauftragte Planer nicht in der Lage war, den langwierigen Prozess zu einem guten Ende zu bringen, lässt die Stadt nun die vorliegenden Entwürfe von Büro Geoplan aufarbeiten und den „mittlerweile überholten Teil Einzelhandel“ als einen der sieben Handlungsfelder fortschreiben.

Andreas Hacke zeigte im Vergleich der Daten von 2010 und 2018 eine minimale Schwächung des Kaufkraftindex um einen Prozentpunkt auf 102,8 und einen deutlichen Rückgang von 200 auf 179 bei der „Einzelhandelszentralität“ mit gleichzeitiger leichter Zunahme der Geschäftsfläche und einer Steigerung des Sollumsatzes auf. Einen Prozentpunkt plus auf 73 gab es auch bei der „lokalen Bindungsquote", ein Minus bei den „aktiven Betriebsstätten“ von 88 auf 67 mit 10.700 gegenüber zuvor 12.340 Quadratmetern – den zur Disposition stehende Drogeriemarkt in der Wilhelmstraße noch nicht berücksichtigt - denen die Zunahme von 15 auf 19 Leerständen gegenübersteht. Eine Entwicklung, die auch vergleichbare Städte beschäftigt.

„Kein strukturelles Problem“

Hacke machte bei einer guten Vernetzung von Handel und Dienstleistung – „Funktionslücken“ schließt die Gastronomie - „kein strukturelles Problem“ aus und bezeichnete „eine schleichende Funktionsschwächung“ als „nicht dramatisch“, doch dürfe sie „nicht noch befördert“ werden. Der Planer machte Vorschläge für verschiedene Branchenansiedlungen von Blumen bis zur Unterhaltungselektronik in der Innenstadt, die bei der Grundversorgung lediglich eine Fläche von 1400 Quadratmetern aufweist, die Peripherie insgesamt über 11.000 Quadratmeter. Besondere Priorität maß er einem fußläufig erreichbaren Nahversorger bei, der im Zentrum fehle. Die Tendenz der Märkte in die Innenstädte könne dem zugutekommen.

Auf die Anfrage, ob dafür das zentrumsnahe Ziegler-Grundstück, auf dem ein weiterer Edeka-Markt vom Stadtrat abgelehnt worden war, für einen Nahversorger geeignet sei, beantwortete der Fachplaner positiv, wobei man zugleich der Markt in der Nürnberger Straße unbedingt erhalten wissen will. Hacke befürwortete zudem einen aus dem Gremium vorgeschlagenen Nahversorger in dem Wohngebiet Buchberg sowie in der sich nach Süden ausdehnenden Besiedlung. Da damit auch eine Verkehrsentlastung im Nadelöhr Ansbacher erfolgen könnte, wurden entsprechende Bestrebungen im Gremium begrüßt.

Neben dem Einzelhandel verfolgt das Stadtentwicklungskonzept „Handlungsprogramme für die nächsten 10 bis 15 Jahre“ auch für die Bereiche Energie, Wirtschaft und Tourismus, Soziales und Senioren sowie Jugend oder Kultur, Sport und Freizeit ebenso wie „Natur, Umwelt und Grün“. Mit 23 Maßnahmen bilden Städtebau, Bauleitplanung und Verkehr den Schwerpunkt.

Harald J. Munzinger