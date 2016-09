"Etwas ganz besonderes": Tag des offenen Denkmals in Neustadt

NEUSTADT/AISCH - "Gemeinsam Denkmale erhalten" lautet das Motto für den "Tag des offenen Denkmals" am kommenden Sonntag, 11. September, das für Neustadt nicht besser gewählt sein könnte. Denn sowohl im Kulturareal "Altes Schloss", wie bei der Köstner'schen Schmiede, einem "industriegeschichtlichen Kleinod" in der Region, werden gemeinsam Denkmale bewahrt.

Hier ist nach dem letzten Hammerschlag 1965 die Zeit stehen geblieben, womit Neustadt am "Tag des offenen Denkmals" ein in seiner Originalität seltenes "anschauliches technikgeschichtliches Zeugnis für das Schmiedehandwerk" zu bieten hat. © Harald Munzinger



So habe man nach Aussage von Bürgermeister Klaus Meier denn auch am Denkmaltag "schon etwas ganz Besonderes zu bieten": Einmal das von der Stadt über einen sehr langen Zeitraum mit Millionenaufwand generalsanierte ehemalige Markgrafenschloss mit vom Geschichts- und Heimatverein auf vielfältige Weise dokumentierter Historie. Und eine Schmiede, die seit 50 Jahren nicht mehr in Betrieb, aber noch so ausgestattet ist, als machte der Meister gerade nur mal eine Pause.

Von der Familie Köstner wird die Schmiede als Kooperationsprojekt mit der Stadt sowie dem Geschichts- und Heimatverein künftig für Stadtführungen geöffnet und bietet am Denkmaltag einen anschaulichen Einblick in das ehemals bedeutsame Handwerk des Huf- und dann des Wagenschmiedes, das der Schmiedegasse ihren Namen gab. Als im letzten Jahr die Schmiede erstmals nach einem halben Jahrhundert ihr großes Tor als Denkmal für "Handwerk, Technik und Industrie" öffnete, wurde die Werkstatt im Originalzustand regelrecht von Besuchern überrannt.

Bis zu den Anfängen um 1856/57

Diesmal wird die Öffnungszeit von 13 bis 15 Uhr begrenzt, da man sich nach Auskunft von Dr. Georg Köstner in einer Übergangsphase zu einem Bestandteil der nichtstaatlichen Museen in Neustadt befindet. Die LAG-Aischgrund hat die Schmiede in ihre Projektliste aufgenommen und auch schon die Bewilligung der Leader-Zentrale. Ist die 60-prozentige Förderung "in trockenen Tüchern", soll es losgehen mit der fachlichen kompetenten Inventarisiering zahlloser Exponate durch Dr. Harald Weigand. Ferner gilt es ein attraktives Präsentationsmedium zu schaffen sowie Essen und Ambosse, vielfältige teilweise selbst gefertigte Werkzeuge, die teilweise noch aus den Anfängen der Schmiede um 1856/57 stammen, oder Schweißgeräte aus den späten 30er Jahren des letzten Jahrhunderts ins rechte Licht zu rücken.

Auf 12.000 Euro werden die Kosten für ein "Juwel" bei den Stadtführungen geschätzt, das beim nächsten Heimatfest mit Vorführungen fast schon vergessener Handwerkstechniken besonders strahlen soll. Bürgermeister Meier würdigte die Bereitschaft der Familie Köstner, die Schmiede im Erdgeschossgewölbe des 1801 erbauten zweigeschossigen Mansarddachhauses in ihrem Originalzustand der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, womit sicher ein weiterer Höhepunkt der Stadtführungen geschaffen werden wird.

Im Vorjahr kühnste Erwartungen übertroffen

Es sei faszinierend zu sehen, wie nach dem letzten Hammerschlag (1965) die Zeit stehen geblieben sei. So hat Neustadt nach Feststellung des Landesamtes für Denkmalpflege "ein anschauliches technikgeschichtliches Zeugnis für das Schmiedehandwerk" zu bieten. Meier ist bemüht, neben der 60-prozentigen LAG-Förderung mit weiteren Geldquellen die Kosten der Projektpartner zu verringern.

Bei der "Premiere" im Vorjahr hatte Meier seine "kühnsten Erwartungen weit übertroffen" gesehen, als sich schon von der ersten Minute an die Menschen durch die Köstner’sche Schmiede in der Altstadt drängten. Dass sich die Nachkommen von Georg Köstner, der die Schmiede 1905 erworben hatte, sich ihrer Wurzeln bewusst sind und dem "Denkmal mit einem gewissen Einmaligkeitscharakter" verpflichtet fühlen und es der Nachwelt erhalten, wird in Neustadt als Glücksfall geschätzt.

Als solcher gilt auch der Geschichts- und Heimatverein, der am "Tag des offenen Denkmals" von 10 bis 17 Uhr in die vielfältige Museumslandschaft im Alten Schloss einlädt. Kuratorin Silvia Pertschi kann den Besuchern die Markgrafengeschichte und die mit ihr eng verbundene Siebenerei im letzten Sanierungstrakt präsentierten, in dem sich auch das große Stadtmodell befindet. Das "Aischgründer Karpfenmuseum" hat Neustadt zu einem Anziehungspunkt mit überregionaler Wirkung gemacht. "KinderSpielwelten" und Modelleisenbahnausstellung ergänzen das Spektrum ebenso wie die Handwerkerstuben, die allerdings erst nachmittags geöffnet sein werden.

