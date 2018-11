Fahrermangel bei Speditionen: Leere Regale drohen

Versorgungssicherheit gefährdet - baldmöglich ein Zuwanderungsgesetz nötig

NEUSTADT/AISCH - Den Speditionen brennen gleich mehrere Probleme auf den Nägeln. Die könnten in absehbarer Zeit auch die Gesellschaft treffen, wenn „die Regale leer sind“, wovor Emil Gressel und Barbara Gressel-Kolb warnen. Sie haben deshalb den Landtagsabgeordneten Hans Herold zum Krisengespräch eingeladen.

Mdl Hans Herold zeigte sich beim Betriebsrundgang mit Geschäftsführerin Barbara Gressel-Kolb, Emil Gressel und Unternehmensberater Otmar Eder (v. r.) in riesigen Lagerhallen überrascht, vier Wochen vor Weihnachten bereits auf Osterhasen zu stoßen. © Harald Munzinger



Im Augenblick ist die Welt für die Gressel Spedition GmbH und die Gressel Logistik GmbH, die das Unternehmen vor zwei Jahren im Neustädter Gewerbegebiet vergrößert und modern ausgerichtet sowie inzwischen noch um eine Lagerhalle erweitert haben, noch in Ordnung. So könnte ihre Besorgnis nach einem Klagen auf hohem Niveau klingen, da man auf dem Markt eine sehr gute Position erlangt und gefestigt hat. Doch schützt diese nicht vor ernsthaften Erschwernissen der Branche, die sich um den zunehmenden Mangel an Fahrer sorgt. Knapp 70 sind in der Gressel-Spedition tätig, sieben davon aus Rumänien.

Da pro Jahr bundesweit 25.000 bis 30.000 Kraftfahrer in den Ruhestand ausschieden und nur 3000 bis 5000 aus dem deutschen Arbeitsmarkt nachrückten, ist es für den Unternehmer Emil Gressel nicht unrealistisch, dass es als Folge des Fahrermangels zu Versorgungsproblemen kommen kann und die Regale in den Supermärkten leer bleiben. Dann, so Gressel und der Unternehmensberater Otmar Eder an die Adresse der Politik, „ist es zu spät“. MdL Hans Herold nahm deshalb die Forderung auch an die Bundestagskollegen mit, für ein besseres Image der Fahrer – „die jeder braucht, aber keiner auf der Straße will“ – zu sorgen. Einhergehend damit „die Bedeutung der Branche und ihrer Berufe für den Wirtschaftsstandort Deutschland herauszuheben“.

Zuwandergesetz für Berufskraftfahrer

Zudem sei baldmöglich ein Zuwanderungsgesetz nötig, „in dem auch der Berufskraftfahrer erfasst wird“. Geschäftsführerin Barbara Gressel-Kolb fordert zudem, die Führerscheinprüfung für ausländische Fahrer den Fahrschulen zu übertragen, da die IHK-Unterlagen für diese Bücher mit sieben Siegeln seien, sie an Verständnisproblemen scheiterten, die Fahrlehrer leicht lösen könnten. Die Förderung von Umschulungen hält sie ebenfalls für verbesserungswürdig. Dem Fahrermangel – auch durch die Bundeswehr verursacht – müsse jetzt entgegengewirkt werden, stimmt sie mit Vater Emil Gressel überein, der die Spedition 1990 aufgebaut hatte: „In zehn Jahren ist es zu spät“.

Zumal immer mehr osteuropäische Unternehmen auf den Markt drängten und für einen ruinösen Wettbewerb sorgten, die oft monatelange in Westeuropa unterwegs seien, ohne die Heimatstandorte aufzusuchen. Gefordert werden deutsche Mindestlöhne für deren Fahrer und mehr Überprüfungen auch der Kontrollgeräte, deren Manipulation nicht länger als Kavaliersdelikte behandelt werden dürften, „sondern das, was sie ist – nämlich organisierte Kriminalität“.

Mit Maut an der Belastungsgrenze

Dies notierte der Landtagabgeordnete Hans Herold ebenso in erster Linie für den Bundestagsabgeordneten Christian Schmidt, wie die immense Belastung der Speditionen mit den inflationär schnell steigenden Mautgebühren – für die Gressels ein Plus von 300.000 Euro auf 1,1 Millionen Euro plus 40.000 Euro Bundesstraßenmaut. Dass diese nicht zur gewünschten Verlagerung der Lastwagen auf die Autobahnen geführt habe, stimmte die Gesprächsrunde mit Blick auf die LKW‘s auf der B8 überein. Die Branche verlangt „ein Steuer- und Abgabenmoratorium für ein paar Jahre, da die Wirtschaft mit Einführung der Bundestraßenmaut an der Belastungsgrenze angelangt“. Barbara Gressel Kolb regte an, das Gewerbe an den jährlich sieben Milliarden Euro Mauteinnahmen teilhaben zu lassen – Stichworte Führerschein-Förderung oder Ausbau von Stellplätzen an Autobahnen und Bundesstraßen.

In die Länderzuständigkeit fiel der Wunsch von Emil Gressel und Barbara Gressel Kolb, die Ausstattung der Lastwagen mit Abbiegeassistenten zur Überwindung des buchstäblich toten Winkels auch in Bayern zu fördern, wie dies in anderen Bundesländern geschehe. 16 Lastwagen der Gressel-Spedition sind schon nachgerüstet, in zwei Jahren soll es die ganze Flotte sein. Wenn von Innenminister Joachim Herrmann auch zur Verbesserung der LKW-Stellplätze viel getan worden sei, räumte Herold weiteren Bedarf ein. Nötig ist nach Forderung der Branche auch ein schneller Fortschritt der Digitalisierung, um das vernetzte und automatisierte Fahren voranzubringen und die Fahrer zu entlasten. Deren rücksichtsvolle Behandlung ist Barbara Gressel-Kolb ein sehr wichtiges Anliegen. Ein Grund dafür, dass schon einige Fahrer, die sich verändert hatten, wieder zurückgekehrt sind.

Es gelte, die Finger immer wieder in Wunden zu legen, meinte der externe Unternehmensberater Otmar Eder, da in der Politik zwar viel über Probleme geredet, aber seiner Meinung nach „zu wenig gehandelt“ werde. Dazu sei es auch nötig, der Öffentlichkeit die Situation der Speditionen bewusst zu machen. Für MdL Herold war sie kein Neuland, da man sich an Parlamentarischen Abenden mit den Verbänden austausche. Der Entwicklung der Gressel-Spedition und Logistik mit 110 Mitarbeitern sowie qualifizierten Praktika- und Ausbildungsplätzen, renommierten Kunden und riesigen Lagerflächen zollte er beim Betriebsbesuch hohen Respekt.

Harald J. Munzinger