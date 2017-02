Fasching: Weiber stürmen Landratsamt in Neustadt/Aisch

NEUSTADT/AISCH - Selbst der Landrat war nicht vor den Weibern gefeit. Die närrischen "Geißbock-Mädels" und Oberzenner "Staachweiber" fielen am Donnerstag in das Büro von Landrat Helmut Weiß ein und ließen ihn mit abgeschnittener Krawatte und viel Arbeit zurück.

Die „Gaaßbogg“-Maskenbildnerinnen leisteten bei der Kostümierung von Landrat und Mitarbeiten ganze Arbeit. Foto: Harald Munzinger



Landrat Helmut Weiß musste sein Amt gegen den Ansturm närrischer Weiber verteidigen. Er meisterte das mit Humor und behauptete schließlich den Chefsessel. Der war vorübergehend zunächst beim "Weiberfasching" von Neustädter "Geißbock-Mädels" besetzt, dann von den Obernzenn "Staachweibern". Diese statteten den Landrat mit einer "Drei-Dee-Brille" (3D-Brille auf fränkisch) aus und wünschten ihm damit "einen besseren Durchblick". Die Staachweiber kamen heuer (nach 2015) das zweite Mal auf den Neustädter Buchberg und übernahmen kurzzeitig das Regiment.

Keine Krawatte ist "heilig"

Die Obernzenner „Staachweiber“ verpassten Landrat Helmut Weiß eine "Drei-Dee-Brille" für den besseren Durchblick. Foto: Harald Munzinger



Landrat Helmut Weiß, der in Obernzenn - Rappenau wohnt, empfing die Damen ebenso herzlich wie zuvor die "Geißbock-Weiber" mit Sylvia Seeberger an der Spitze, denen keine Krawatte "heilig". Bestens bewirtet, rückte die aufgekratzte Abordnung der Neustädter Fastnachtsgesellschaft mit einem reichlich ausgestatteten Trophäen-Schrubber wieder ab, um danach die beiden Seniorenheime, das Vermessungsamt sowie "alle möglichen Geschäfte" in der Kreisstadt unsicher zu machen und dann in den Hafen der "NeuStadtHalle" einzulaufen.Dort sollte das über Franken fegende "Sturmtief Thomas" ein laues Lüftchen gegen den Stimmungsorkan der ersten "Weiber-Party" sein.

Im Landratsamt hinterließen die närrischen Geißbock-Weiber am "Schmutzigen Donnerstag" jede Menge Arbeit für die Reinigungskräfte und einen enttäuschten Landrat.

Denn der hatte jede Menge Problemfälle auf seinen Schreibtisch gestapelt und gehofft, dass diese von den Invasoren gelöst würden. Sie sollten allerdings im Gegensatz zu den Schlipsen an den Beamtenkragen gänzlich unbeachtet bleiben.

Die "Staachweiber" bestehen bereits seit 1991, hielten sich die letzten Jahre jedoch mit dem Faschingstreiben zurück. "Wir organisieren dafür jedes Jahr die Obernzenner Kirchweih", ließen sie bei der Visite im Landratsamt wissen, bei der sie "die Sicht im Chefbüro" genossen und nun wissen, wo "ihr Helmut" residiert.

