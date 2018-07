Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Neustadt: 10.000 Besucher bei der langen Kultur und Einkaufsnacht Friedliche Invasion in Neustadt: 10.000 Besucher nahmen die Altstadt in der „Langen Kultur- und Einkaufsnacht“ ein. Auf vier Bühnen war für schwungvolle Unterhaltung ebenso wie mit vielfältigen Tanzdarbietungen gesogt. Das Stadtzentrum war in eine einladende Gastro-Zone umgewandelt und Shopping bis Mitternacht ein gut angenommenes Angebot.

Ackerbrand in Eschenbach: 60 Retter kämpfen gegen die Flammen Am Sonntagnachmittag geriet in Eschenbach im Landkreis Neustadt Aisch/Bad Windsheim ein Acker in Brand. 60 Einsatzkräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren eilten zur Hilfe, löschten das Feuer. Ursache ist wohl ein Brand in einer Strohballenpresse. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist unklar.