Ferienspaß in Ipsheim: Kinder bauen Nistkästen für Vögel

Unter der Anleitung eines LBV-Experten wurde fleißig gehämmert und gebohrt - vor 44 Minuten

IPSHEIM - Insgesamt 18 Kinder beteiligten sich in zwei Gruppen am Ferienprogramm der Marktgemeinde Ipsheim zum Thema "Wir bauen ein Heim für Vögel". Unter der Anleitung der Aktiven Uwe Streckfuß, Jochen Schauer und Erwin Taube vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) bauten die Kinder Halbhöhlennistkästen in der Garage der Familie Taube zusammen.

Stolz präsentierten die Kids ihre unter fachkundiger Anleitung gebauten Halbhöhlennistkästen. © privat



Stolz präsentierten die Kids ihre unter fachkundiger Anleitung gebauten Halbhöhlennistkästen. Foto: privat



Dabei bewiesen sie großes Geschick im Umgang mit Hammer und Akkuschrauber. Die Nistkästen konnten die Kinder stolz mit nach Hause tragen und bieten ab dem kommenden Frühjahr Hausrotschwanz, Bachstelze, Grauschnäpper und weiteren Vogelarten eine Nistgelegenheit. Spaß und sinnvolle Beschäftigung bereicherten diesen Ferientag.

nb