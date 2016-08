Bei 35 Grad erlebten die Freibäder im Landkreis zum Ende der Saison wahren Ansturm. So auch das Waldbad im Stadtpark von Neustadt/Aisch, in den sich in den letzten Tagen jeweils knapp 3000 Besucher im Schwimmer- oder Nichtschwimmerbecken und in der Relaxzone tummelten oder in welcher Figur auch immer von den Sprungbrettern ins erfrischende Nass stürzten.