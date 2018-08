Feuerbach-Quartett beeindruckt mit Klassik-Pop-Mixtur

Rund 200 Gäste genossen ein musikalisches Feuerwerk in Neustadt - vor 41 Minuten

NEUSTADT - Das "Feuerbach Quartett" und sein musikalisches Feuerwerk markierten einen weiteren Höhepunkt einer Schlosshofreihe, die immer weitere Besucherkreise zieht. Gut 200 Gäste ließen sich von magischer Musik in einer traumhaften Sommernacht be- und verzaubern.

Hohe Musikalität und ausdruckstarke Körpersprache verschmelzen beim "Feuerbach Quartett". © Harald Munzinger



Hohe Musikalität und ausdruckstarke Körpersprache verschmelzen beim "Feuerbach Quartett". Foto: Harald Munzinger



Das Quartett, allesamt exzellente Profis aus der "klassischen Schule(Studium an der Nürnberger Musikhochschule), hat seinen eigenen Stil entwickelt und vereint dabei raffiniert unterschiedliche Stilrichtungen zu "Pop im klassischen Gewand", wie es Jamila Musayeva und Max Eisinger (Violone), Eugen Hubert Viola) und Lukas Krocek mit dem auch schon mal als Gitarre gespielten Cello selbst beschreiben. Ohrwürmer der Beatles oder Songs von Michael Jackson und der "Ärzte" begeistern in speziellen Arrangements für Streicher das Publikum von den ersten Takten an, reißen es mit in einen überschäumender Klangstrudel, zeichnen musikalische Fantasiebilder in die märchenhafte Schlosskulisse und lösen immer wieder Jubelrufe im tosenden Beifall aus.

"Einfach bombastisch"

So übersetzt denn auch amtierender Bürgermeister Peter Holzmann den lateinischen Titel "Bombax" der aktuellen CD begeistert mit "einfach bombastisch". Auch verwegen und verflixt trifft die flotte Folge der Darbietungen in einem von faszinierender Virtuosität geprägten Programm, in dem Körper- und Instrumentensprache verschmelzen, Bögen über Saiten tanzen und die Interpreten dazu. In dem die Saiten gezupft, gestrichen, angeschlagen und Violinen zu feinen Trommeln werden, sich romantisch zarte Töne mit temporeichen Rhythmen ablösen, dazwischen auch schon mal ein A-capella-Chor erklingt.

Die Freude an der eigenwilligen Musik mit einer fein abgestimmten Mischung aus Pop und Klassik ist in jeden Augenblick des Konzertes zu spüren, in dem sich die Leidenschaft von der Bühne auf das Publikum überträgt. Aus dem kommt der Ruf "spielen", wenn sich Max Eisinger gelegentlich bei der humorvollen Moderation verplaudert und stimmgewaltig das Protestecho der "Ärzte" in der "Hymne gegen Rechts". Und es hat ganz offensichtlich seine helle Freude am Spielwitz des Quartetts beim Drahtseilakt zwischen Klassik und Moderne mit vielfältigen Klangnuancen, am "Wüstenritt" ebenso, wie am romantischen Duett.

Entdeckung der NeustadtNacht

War das "Feuerbach Quartett" schon "die" Entdeckung der "NeustadtNacht 2017" durfte sich Andreas Herzog für dessen Einladung zu den Schlosskonzerten vom Applaus als "Brot des Künstlers" eine Scheibe abschneiden. Schließlich gelang es ihm mit den originellen Originalen versierter musikalischer Epochensprünge ein mehrfach preisgekröntes Ensemble zu engagieren, das sich auf nationalen wie internationalen Bühnen einen klangvollen Namen gemacht hat: Bombastisch eben, verflixt gut und verwegen mutig bei seinen Arrangements aus verschiedenen Musikstilen zu einem abwechslungsreichen Musikerlebnis mit einer einmaligen Vielfalt an Klangbildern.

Auf Zugaben bei einem weiteren Konzert dürften sich auch alle jene Besucher aus dem "Feuerbach-Fankreis" freuen, für die sich weitere Anfahrten mit der Entdeckung des Schlosshofes als ein Kleinod in der fränkischen Musikszene gelohnt haben sollte, wie dies aus begeisterten Kommentaren zu vernehmen war.

Am Samstag, 4. August, klingt die Konzertreihe 2018 mit den Best of the Beatles aus, dargeboten von "The Fab Four", die schon 2014 im Schlosshof begeistert hatten. Das Konzert beginnt um 20 Uhr und findet bei schlechtem Wetter in der nahegelegenen "NeuStadtHalle" statt. Karten gibt es in den Neustädter Buchhandlungen Dorn und Schmidt sowie im Kulturamt der Kreisstadt (Rathaus) und an der Abendkasse.

Harald J. Munzinger