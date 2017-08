Feuerwehr rettet Wildgänse vom Neustädter Bleichweiher

Tiere konnten nicht mehr fliegen und brauchten medizinische Versorgung - vor 22 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Bei einem nicht alltäglichen Einsatz halfen Kräfte der Feuerwehr Neustadt, auf dem Neustädter Bleichweiher Wildgänse einzufangen.

Unversehrt in einer Transportbox: Die Feuerwehr unterstützte den Tierschutzverein erfolgreich beim Einfangen von Wildgänsen. © Günther Wehr



Der Neustädter Tierschutzverein hatte den Hilferuf zur Unterstützung beim Einfangen der Gänse abgesetzt. Daraufhin rückten fünf Feuerwehrmänner mit dem Mehrzweckfahrzeug und dem Schlauchboot aus. Auf dem "Bleichweiher" inmitten der Kreisstadt galt es, ein Trio flugunfähiger Vögel einzufangen, um ihnen tiermedizinische Hilfe zugutekommen zu lassen.

Die Zusammenarbeit der Feuerwehrleute und einiger beim Tierschutzverein engagierter Damen war rasch von Erfolg gekrönt: Die Besatzung des Schlauchbootes trieb die Tiere behutsam an Land und damit ziemlich genau in die Arme "ihrer Retter".

Ganz freiwillig ließen sich die Gänse zwar nicht fangen, einige schnelle Schritte und geübte Handgriffe waren durchaus nötig – dennoch fanden sich alle drei am Ende unversehrt in Tiertransportboxen wieder. Unmittelbar nach der Rettungsaktion brachten die Tierschützerinnen die Gänse in eine Tierklinik.

nb