Feuerwerk zu jedem Geburtstag: Neustadts Neujahrs-Babys

Besonderer Nachwuchs in der Klinik Neustadt an Silvester - vor 2 Stunden

NEUSTADT/AISCH - Marlène und Mike sind die ersten Kinder, die in der Neujahrsnacht in der Klinik Neustadt geboren wurden. Chefärztin Dr. Liane Humann-Scheuenstuhl gratulierte überglücklichen Eltern.

Chefärztin Dr. Liane Humann Scheuenstuhl (l,) und Schwester Anna freuen sich mit Tatjana Kraus (2. v. l.) und Dorothée Ortegel mit Töchterchen Mathilde über die gesunden Neujahrskinder Mike und Marlène. © Harald Munzinger



Das prächtige Feuerwerk über der Kreisstadt war erloschen, der Böllerdonner verhallt und Pulverdampf verzogen, als Mike um 2.28 Uhr das Kreißsaal Licht der Welt erblickte, Oberarzt Dr. Norbert Maczo und Hebamme Teresa Prokein Mama Tatjana Kraus der 51 Zentimeter kleinen, ersten Erdenbürger des jungen Jahres mit seinen 3130 Gramm in den Arm legen konnten. Mit ihr freuen sich Papa Waldemar und ein Geschwisterchen über den Familienzuwachs, der zur kleinen Schar von nur fünf Prozent der Kinder gehört, die "auf den Tag genau" zur Welt kommen.

Marlène, das zweite Mädchen von Dorothée und Norbert Ortegel hatte sich hingegen "Zeit gelassen", um 53 Zentimeter groß und 3660 Gramm schwer im Jahrgang 2018 – genau um 3.08 Uhr – geboren zu werden. So werden künftig alle ihre Geburtstage mit einem Feuerwerk beginnen. An Heiligabend war Sofia als das schönste Weihnachtsgeschenk für ihre Eltern in der Klinik Neustadt zur Welt gekommen, in der 2017 mit 535 Neugeborenen die Geburtenzahl leicht gestiegen ist.