Finanzspritze für Tierschutzverein Neustadt

Sparkassenstiftung hat 3000 Euro gespendet - Neues Fahrzeug angeschafft - vor 8 Minuten

NEUSTADT - Der Tierschutzverein Neustadt hat eine kräftige Finanzspritze zur Anschaffung eines neuen Fahrzeuges erhalten. Den von der Sparkassenstiftung gespendeten Betrag von 3000 Euro überreichten Vorstandsvorsitzender Gunther Frautz und Marketingleiterin Manuela Schreibelmeyer.

Vorstandvorsitzender Gunther Frautz (r.) und Manuela Schreibelmeyer (l.) übergaben die Spende der Sparkassenstiftung Heimleiterin Ulrike Vogel und stellvertretendem Vorsitzenden Wolfgang Bläsing. Foto: Harald Munzinger



Beide konnten sich bei der Führung durch das Tierheim Unternesselbach davon überzeugen, dass dieses Geld bestens angelegt ist in einem Fahrzeug mit ausreichend Platz für Tiertransporte und (Futter-)Einkäufe für die rund 40 Katzen und 15 Hunde, die gegenwärtig neben vier Hasen, einem Kanarienvogel und drei Chinchillas von Tierheimleiterin Ulrike Vogel und ihren vier (Teilzeit-)KollegInnen sowie wertvoller ehrenamtlicher Hilfe betreut werden.

Bei der Anschaffung des Ersatzfahrzeuges brauchte man nach Auskunft von stellvertretendem Vorsitzendem Wolfgang Bläsing viel Geduld, da der Transportlaster verunglückte und dabei auch das bestellte neue Auto total beschäftigt wurde. Also musste man sich nach einem Ersatz für den Ersatz umsehen, der in der einfachsten Ausstattung zu einem sehr guten Preis besorgt werden konnte. Bei 90 Prozent Kurzstreckenfahrten habe man keine großen Ansprüche, so Bläsing, der sich für die Spende der Sparkassenstiftung dankbar zeigte.

Da der Verein keine öffentliche Förderung erfahre, habe sich das Stiftungskuratorium zur Spende entschlossen, ließ Frautz bei deren Übergabe wissen und zeigte sich angetan von der sehr guten Führung des Tierheimes, das sich zwar immer wieder einzelnen Klagen über die bellenden Hunde ausgesetzt sieht, sich insgesamt aber im Neustädter Ortsteil und seiner Umgebung gut angenommen weiß. Das sollte sich auch nun beim gut besuchten "Tag der offenen Tür" zeigen, der Gelegenheit bot, über Heim und Bewohner in der Hoffnung zu informieren, vielleicht das eine oder andere zuhause für die Schützlinge zu finden.

Katzen leichter vermittelbar als Hunde

Dass dies für Katzen leichter sei, berichtete Heimleiterin Vogel, die im letzten Jahr 133 Katzenbabys und etwa 100 erwachsene Katzen vermitteln konnte. Bei Hunden – viele von ihnen aus Tierheimen in Rumänien oder von "Tötungsstationen" in Frankreich gerettet, einige aber auch wegen Wohnungswechsel abgegeben, bei dem Tiere ausgeschlossen waren – sei dies schwieriger, doch gebe es über das Internet immer wieder Anfragen. So sei etwa ein Dackel von Tierfreunden nahe Köln abgeholt worden, habe ein Mischlingshund einen neuen Herrn in Kiel gefunden, sei einer der Schützlinge jetzt an der Ostsee zuhause.

Sehr dankbar ist Heimleiterin Vogel über die ehrenamtlichen Helfer, ohne die der Betrieb nicht zu bewältigen wäre. Wertvolle Hilfe leisteten dabei auch Schülerinnen und Schüler im Freiwilligen Sozialen Schuljahr, in dem das Tierheim sehr beliebt ist. Wie die ideelle Hilfe ist stets auch materielle Unterstützung willkommen, wie sie die rund 400 Mitglieder mit ihren Beiträgen leisten. So darf das Beispiel der Sparkassenstiftung gerne Schule machen.

hjm