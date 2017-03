Flagge zeigen: In Neustadt weht die tibetische Fahne

Kreisstadt zeigt sich solidarisch mit unterdrücktem Volk - vor 58 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Vor dem Rathaus der Kreisstadt weht die Fahne Tibets. Seit 1996 folgt sie wie viele Städte, Gemeinden und Landkreise in Deutschland dem Aufruf der Tibet-Initiative Deutschland, damit "gemeinsam ein Zeichen der Solidarität mit dem tibetischen Volk zu setzen, das seit 1949/50 von China unterdrückt wird".

Assistiert von Jörg Meyer hisste Neustadts Dritter Bürgermeister Helmut Mondel (r.) vor dem Neustädter Rathaus die Tibetflagge auch als Zeichen der Solidarität mit allen weltweit unterdrückten Ethnien. © Harald Munzinger



Dass die Aktion "an der Öffentlichkeit vorbeiging", bedauerte Dritter Bürgermeister Helmut Mondel, der sie "wichtig für alle unterdrückten Ethnien weltweit" hielt. Man müsse sich täglich dieser weltweiten Probleme bewusst sein und könne "nur direkt vor Ort etwas bewegen". Man könne die Chinesen nicht aus Tibet vertreiben, sondern müsse "im täglichen Handeln bis hin zu den Entscheidungen im Stadtrat versuchen, diese Dinge zu bedenken und zu beeinflussen".

Wie Mondel vom Bündnis 90/Die Grünen ist Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch der neue Schirmherr der Kampagne "Flagge zeigen für Tibet!" Es gelte mit den Fahnen an öffentlichen Gebäuden, "der Solidarität mit den Menschen in Tibet Ausdruck zu verleihen und ihnen zu zeigen, dass sie in ihrem friedlichen Streben nach Freiheit nicht alleine sind", erklärte Partsch. Damit werde "ein Zeichen für Demokratie und Menschenrechte – gegen das Vergessen der Menschenrechtsverletzungen, die Zerstörung der tibetischen Kultur und die Unterdrückung der tibetischen Bevölkerung gesetzt".

Solidarität mit Tibet

Durch die Teilnahme an der Aktion unterstützten die Kommunen den friedlichen Einsatz der Tibeter und aller Unterstützerinnen und Unterstützer für die Wahrung der tibetischen Kultur und Identität und für das Selbstbestimmungsrecht der tibetischen Bevölkerung. "Wenn ein Bürgermeister flaggt, zeigt das auch, dass er für demokratische Werte steht", wird zur der Aktion betont. Damit werde das legitime Recht der Tibeter auf Selbstbestimmung, ihre Menschenrechte, Kultur, Religion und Identität bestärkt, ein starkes Zeichen der Solidarität nach Tibet und zugleich ein wichtiges Signal an die deutsche Öffentlichkeit und Politik gesendet.

"Diese Flaggenkampagne setzt ein klares Zeichen für Freiheit, Gerechtigkeit und Wahrheit und leistet so einen wichtigen Beitrag bei der Förderung einer globalen politischen Kultur der Gewaltlosigkeit, des Dialogs und der Versöhnung – dem realistischsten Weg, um die Konflikte des 21. Jahrhunderts zu lösen" erklärte der Dalei Lama.

hjm