Flüchtlingshelfer übergeben im Landtag Protestbrief

57 Helferkreise sprechen sich gegen rigide Abschiebepraxis Bayerns aus - vor 1 Stunde

NEUSTADT/MÜNCHEN - Der Landtagspräsidentin Barbara Stamm übergeben 57 Helferkreise einen Asyl-Protestbrief. In dem beklagt auch der Asyl-Unterstützerkreis Neustadt/Aisch die sich nach der Willkommenskultur rapide verschlechternde Situation der Flüchtlinge und der Ehrenamtlichen.

Auch der Unterstützerkreis Neustadt nimmt sich mit großem, ehrenamtlichem Engagement der Flüchtlinge an und sorgt sich um das Schicksal vieler Betreuter im Landkreis. © Harald Munzinger



Was zunächst mit einem Protestbrief einer Helferin für den Helferkreis Obergünzburg begann, findet nun im Namen von 57 bayerischen Asylhelferkreisen den Weg in den Bayerischen Landtag. Damals machte Claudia Kuss im Austausch mit anderen Ehrenamtlichen in ganz Bayern ihrem Unmut Luft, in dem sie die Situation an der Basis beschrieb und gegen die Hürden, die die Politik immer höher setzte, protestierte.

Jeden Tag baten mehr Helferkreise darum, den Brief übernehmen zu dürfen und ebenfalls an die Vertreter der Politik zusenden. Kurzerhand wurde die Protestaktion koordiniert, um so den Forderungen verstärkten Nachdruck zu verleihen. Nun empfängt Präsidentin Stamm die Helfer aus Obergünzburg, darunter Claudia Kuss, die Organisatorin der Aktion, und einige Stellvertreter weiterer Helferkreise, um den Protest sowie die gesammelten Briefe und Unterschriften entgegenzunehmen.

Mit dabei sind auch die in nur zwei Tagen gesammelten Unterschriften aus Neustadt, mit denen ebenfalls die aktuelle Abschiebepraxis kritisiert wird. Viele Helferkreise engagieren sich, so Christiane Wohlfahrt, die Vorsitzende des Unterstützerkreises Neustadt/Aisch, wie jener in Neustadt in den örtlichen Flüchtlingshilfen und betreuen einzelne Flüchtlinge sowie Familien, mit oft schwer zu ertragenden Biographien und mittlerweile einer noch schwerer zu ertragenden Perspektive. Denn diesen Schutzsuchenden droht eine Abschiebung in ein nach wie vor durch Terror, Krieg, Korruption sowie einer vollkommen desolaten Wirtschaft zerrissenes Afghanistan, das von der Bayerischen Staatsregierung und dem Bayerischen Innenministerium wider besseren Wissens jedoch als sicheres Herkunftsland bezeichnet wird.

Protestnoten gegen Abschiebungen

Da viele ehrenamtliche Flüchtlingshelfer der Meinung sind, dass Menschenrechte lange genug mit Füßen getreten wurden und Wahlkampf auf dem Rücken von Schutzbedürftigen gemacht wird, entschlossen sich 57 Helferkreise aus ganz Bayern, Briefe an Ministerpräsident Horst Seehofer und Innenminister Joachim Herrmann zu schreiben. Sie enthalten die Forderungen, Abschiebungen nach Afghanistan zu stoppen, Ausbildungen für Flüchtlinge zu erlauben und ihnen Arbeitsgenehmigungen zu erteilen.

Insgesamt 2.200 Ehrenamtliche unterzeichneten in Bayern diese Forderungen. Bereits im April reichten die Helferkreise eine Petition mit diesen Punkten beim Bayerischen Landtag ein. Nun erfolgt die persönliche Übergabe an Barbara Stamm knapp 30 Stunden bevor der sechste Abschiebeflug nach Kabul starten wird. Seit Dezember 2016 wurden nach Mitteilung der Flüchtlingshelfer über 100 nach Deutschland geflüchtete afghanische Männer mit den monatlich startenden Charterflügen nach Kabul abgeschoben. Viele der Betroffenen arbeiteten bereits jahrelang gut integriert in Deutschland; einige standen kurz vor ihrer Hochzeit oder werden aktuell Vater und wieder andere wurden abgeschoben, obwohl sie schwer krank sind.

Dem Argument, dass rechtsstaatliche Verfahren stattgefunden haben an deren Ende nun einmal die Abschiebung steht, widersprechen die Helfer schon seit langem. "Die 2.200 Helfer, die diese Protestnote unterzeichneten, haben in den vergangenen knapp zwei Jahren einen nicht zu verachtenden Dienst an der Gesellschaft in Bayern geleistet. Nun hoffen sie darauf, dass ihre Stimme gehört wird“, erklärte Christiane Wohlfahrt mit Hinweis auf "viele traurige und unverständliche Geschichten auch in unserem Landkreis" am Tag vor der Übergabe der Unterschriften an Landtagspräsidentin Stamm.

