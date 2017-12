Förderkreis "pro musica" lädt zu letztem Konzert 2017 ein

Jahr klingt temperamentvoll in der Rathaus-Ehrenhalle aus - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - "Con passione - temperamentvolle Musik zum Jahresabschluss" bietet der Förderkreis "pro musica" am Donnerstag, 28. Dezember. Er lädt um 19 Uhr zu einem Konzert für Querflöte und Gitarre in die Rathaus-Ehrenhalle ein.

Renate Palder (Querflöte) und Fábio Shiro Monteiro (Gitarre) gestalten einen temperamentvollen Jahresausklang. Foto: privat



Den Kammermusikabend gestalten Renate Palder (Querflöte) und Fábio Shiro Monteiro (Gitarre). Sie präsentieren temperamentvolle Kammermusik aus Italien, Skandinavien, England, Brasilien und weiteren Ländern Südamerikas. Dabei spannen sie den musikalischen Bogen vom Barock über die Klassik bis hin zur Moderne. Zu hören sind unter anderem Kompositionen von Locatelli, Castelnuovo-Tedesco, Gragnani, Sixten, L. Berkeley, Powell und A. Sardinha.

Renate Palder studierte Schulmusik mit Hauptfach Klavier in München bei Professor Aldo Schön und absolvierte ein Studium der Querflöte mit Abschluss des Konzertexamens bei Professor Walther Theurer. Während ihrer Lehrtätigkeiten an verschiedenen Gymnasien in Bayern und im Ausland trat sie in kammermusikalischen Besetzungen und auch im Orchester als Flötistin auf.

Der Gitarrist Fábio Shiro Monteiro, geboren in Porto Alegre (Brasilien), studierte Gitarre an der Universität Porto Alegre und an der Musikhochschule Köln. Er schloss seine künstlerische Abschlussprüfung mit Auszeichnung ab und gewann verschiedene erste Preise in Gitarrenwettbewerben. Er tritt sowohl als Solist als auch in kammermusikalischen Besetzungen auf und unterrichtet am Badischen Konservatorium Karlsruhe.

Der Kartenvorverkauf (Eintritt 12 Euro/ermäßigt 10 Euro für Mitglieder, Jugendliche und Schwerbehinderte erfolgt in den Buchhandlungen Dorn und Schmidt. Einlass ist am Konzertabend um 18 Uhr.

