Förderprogramm für besseren Mobilfunk aufgelegt

NEUSTADT/AISCH - Die Gemeinden können seit Anfang des Monats Fördermittel beantragen, um Funklöcher bei der Mobilfunkversorgung zu schließen und Gebiete aufzurüsten, die bisher noch mit Sprachmobilfunk unversorgt sind. Der Landtagsabgeordnete Hans Herold weist darauf hin: "Gerade für die Pläne des Landkreises Neustadt/Aisch–Bad Windsheim, das Mobilfunknetz in den Kommunen mit Hilfe eines Masterplans zu verbessern, könnte dieses Förderprogramm wichtige Unterstützung bieten."

MdL Hans Herold weist die Kommunen auf neue Fördermöglichkeiten zur besseren Mobilfunkversorgung hin.



Mitte November hatte die EU-Kommission das bayerische Förderprogramm genehmigt, das noch von der damaligen Wirtschaftsministerin Ilse Aigner in der Kabinettssitzung vom 9. Januar auf den Weg gebracht und von Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer vorangetrieben wurde. „Das erste Mobilfunk-Förderprogramm in Deutschland“, so MdL Herold.

Mit dem Programm will der Freistaat eine leistungsfähige digitale Infrastruktur in allen Teilen Bayerns schaffen. „Nur wenn wir in allen Landesteilen eine optimale Versorgung mit Kommunikationstechnik haben, sind wir zukunftsfähig und fördern den ländlichen Raum. So können auch dort innovative Geschäftsmodelle und zukunftsfähige Arbeitsplätze entstehen“, bekräftigte Herold.

Bis zu 80 Prozent Förderung

Der Freistaat unterstütze die Kommunen beim Bau von Masten in bisher unversorgten Gebieten. Sie erhielten bis zu 80 Prozent Förderung, in Räumen mit besonderem Handlungsbedarf sogar bis zu 90 Prozent. Das Programm sei ein Angebot an die Kommunen und basiert auf Freiwilligkeit. Die Kommunen könnten wählen, ob sie einen direkten Bauauftrag erteilen oder eine Baukonzession vergeben, teilt der Unionspolitiker aus Ipsheim mit.

Herold: „In der Bauauftragsvariante errichtet die Gemeinde den Mast selbst und vermietet ihn dann an die Netzbetreiber. Die Gemeinde bekommt volle technische Unterstützung durch die Netzbetreiber. Sie kann den Mast nach Ablauf der Bindungsfrist verkaufen. Die Kommunen werden mit Musterausschreibungen und Musterverträgen unterstützt“. In der Baukonzessionsvariante vergebe die Gemeinde eine Baukonzession an ein Unternehmen. Dieser Konzessionär plane, baue und betreibe den Mobilfunkmast auf eigenes Risiko. Darunter fielen auch Aufgaben der Standortsuche, Grundstückssuche, Zuwegung, Strom- und Datenanbindung.

Unversorgtes Gebiet

Interessierte Kommunen können sich an das Mobilfunkzentrum bei der Regierung der Oberpfalz wenden. Dieses ist der zentrale Akteur bei der Abwicklung des Förderprogramms. Es berät im Vorfeld, verbescheidet die Anträge und zahlt die Mittel aus. Ob Versorgungslücken im Gemeindegebiet vorliegen, die zu einer Teilnahme am Förderprogramm berechtigen, stellt die interessierte Kommune anhand der Karte der Ist-Versorgung fest. Die Karte ist abrufbar unter www.mobilfunk.bayern. Für das Förderprogramm sei entscheidend, dass in der Gemeinde ein bisher mit Sprachmobilfunk unversorgtes Gebiet liege und von den Netzbetreibern in den nächsten drei Jahren nicht verpflichtend oder eigenwirtschaftlich erschlossen werde, so MdL Hans Herold in einer Pressemitteilung.

