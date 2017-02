Frankenbrunnen: Glas liegt voll im Trend

NEUSTADT/AISCH - Branchenspezifische Herausforderungen wie Regionalität und Nachhaltigkeit waren die Schwerpunktthemen eines Gedankenaustausches von Bundesminister Christian Schmidt mit der Frankenbrunnen-Geschäftsleitung. Dabei kam auch die Sorge um die hohe Quote weggeworfener Lebensmittel zur Sprache.

Die Frankenbrunnen-Geschäftsführer Stefan Beyer und Michael Bartholl im Dialog mit Landwirtschafts- und Ernährungsminister Christian Schmidt sowie MdL Hans Herold (v. l.). Foto: Harald Munzinger



An dem internen Treffen nahmen neben dem Geschäftsführenden Vorsitzenden Michael Bartholl und Geschäftsführenden Gesellschafter der Frankenbrunnen-Geschäftsführung, Stefan Beyer, der Leiter Umwelt, Josef Aigner, seitens des Unternehmens und neben Minister Christian Schmidt der Landtagsabgeordnete und stellvertretende Landrat Hans Herold teil.

Anschließend bedankte sich die Unternehmensleitung beim Minister auch in öffentlicher Runde für seine "großartige Unterstützung beim Schutz der Quellen als natürliche Grundlage des Mineralbrunnenbetriebes", speziell mit dem Frackingverbot in Deutschland. Auch wenn durch die geologischen Bedingungen in den Frankenbrunnen-Quellgebieten keine mittelbare Gefahr durch das Fracking bestanden habe, war es Stefan Beyer wichtig, "den Anfängen zu wehren".

Michael Bartholl legte einen Schwerpunkt auf die Regionalität und Nachhaltigkeit. Es müsse Ziel gemeinsamer Initiativen sein, Produkte der Region zu vermarkten, womit Arbeitsplätze gesichert und ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet werde.

Die Glasflasche ist en vogue

Hohe Anerkennung der Politik genoss die Unternehmensleitung für die aktuelle Investition von zehn Millionen Euro in eine neue Abfüllanlage für Glasflaschen. Mit ihr reagiert Frankenbrunnen auf eine steigende Nachfrage der Verbraucher nach Glas und aus der Gastronomie nach hochwertigen Glasformen. Obwohl für Mineralwasser - sogar mit der Uhrzeit zum Haltbarkeitsdatum auf dem Etikett - die erschreckend hohe Quote weggeworfener 82 Kilogramm Lebensmittel pro Bürger und Jahr "nicht das ganz zentrale Thema ist", wird das Bestreben des Landwirtschafts- und Ernährungsministers unterstützt, diese drastisch zu senken.

Schmidt zeigte sich dafür dankbar, gelte es doch auf breiter Ebene wieder mehr Respekt gegenüber Lebensmitteln zu schaffen. Die Quote bis 2030 zu halbieren, sei sicher "ein großes Wort", sollte aber erreichbar sein, "wenn alle mitmachen".

Eine europäische Initiative ziele auf eine Annäherung von Mindesthaltbarkeits- und Verfalldatum bei dafür geeigneten Lebensmitteln ab; bei länger haltbaren sei dafür ein "Orientierungswert" denkbar. Zudem könne eine "intelligente Verpackung und sensible Sensorik" die Qualität des Inhalts ertasten lassen. Unternehmen entwickelten dazu bereits innovative Ideen.

Volle Übereinstimmung der Gesprächspartner wurde bei den Themen Regionalität und Nachhaltigkeit betont und seitens der Politik der Trend zum Glas begrüßt. Die Millioneninvestition in die neue Abfüllanlage wertete stellvertretender Landrat Herold als ein wichtiges Signal für die Firmenstandorte im Landkreis des Unternehmens im Spitzentrio der Localplayer und wertvollen Arbeitgeber.

Neue Düngeverordnung soll Verbraucher vor Nitrat schützen

Dass das aktuell brisante Thema Nitrat die sehr tief liegenden Mineralwasserquellen nicht betreffe, machte der geschäftsführende Gesellschafter Beyer deutlich. Minister Schmidt griff es dennoch in einer Medienrunde auf und kündigte zum Schutz des Trink- und Grundwassers am kommenden Mittwoch eine neue Düngeverordnung an, die am 10. März auch den Bundesrat beschäftigen wird. Die von grünen Landwirtschafts- und Umweltminister der Länder signalisierte Zustimmung, die er - bei aller aktueller Kontroverse - auch von Bundesumweltministerin Hendrix erwarten darf, sollte deren schnelle Umsetzung erwarten lassen.

Die erst kürzlich von der Stiftung Warentest festgestellte hohe Qualität deutscher Mineralwässer setzte der Minister auch für die Frankenbrunnen-Produkte mit ihrer natürlichen Reinheit voraus, die ihm die Geschäftsführer Michael Bartholl und Stefan Beyer ebenso gerne bestätigten, wie der Diplom Geologe Josef Aigner.

