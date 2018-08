Frankfurt in Franken? Wanderreporterin Birgit war dort

Mit Ziel Scheinfeld bricht unsere Redakteurin auf - und hat allerlei vor - vor 48 Minuten

MÜNCHSTEINACH - Zwei Etappen hat NN-Wanderreporterin Birgit Heidingsfelder bereits hinter sich. An ihrem dritten Tag wandert die Lokalredakteurin aus Fürth durch den Landkreis Neustadt/Aisch. Ihr Ziel: Scheinfeld. Was sie auf ihrem Weg erlebt, lesen Sie in unserem Live-Blog!

