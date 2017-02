Frau ausgewichen: Radfahrer schwer am Kopf verletzt

NEUSTADT - Wegen eines Ausweichmanövers stürzte am Donnerstag ein 59-jähriger Radfahrer in Neustadt und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden. Die Ansbacher Straße war kurzzeitig komplett gesperrt.

Gegen 7.30 Uhr war der 59-Jährige mit seinem Fahrrad in der Ansbacher Straße in Neustadt unterwegs. Wie die Polizei berichtet, war eine 33-jährige Fußgängerin, offenbar ohne auf den Radfahrer zu achten, auf die Fahrbahn getreten.

Der 59-Jährige bremste sofort und versuchte der jungen Frau auszuweichen. Dabei stürzte der Mann mit seinem Fahrrad.

Der 59-Jährige zog sich bei seinem Sturz schwere Kopfverletzungen zu. Der bewusstlose Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Wegen der Landung des Hubschrauber musste die Ansbacher Straße kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei könnte eine Sehschwäche der jungen Frau zu dem Unfall beigetragen haben. Die 33-Jährige blieb unverletzt, da es zu keinem Zusammenstoß kam.

Zwischenzeitlich konnte Entwarnung zum Gesundheitszustandes des Mannes gegeben werden, er schwebe nicht in akuter Lebensgefahr.

