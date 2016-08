Freibad-Wetter lockt Besucher

Im Rekordjahr 2015 waren es 100.000 Besucher - vor 34 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Bei 35 Grad erlebten die Freibäder im Landkreis zum Ende der Saison wahren Ansturm. So auch das Waldbad im Stadtpark von Neustadt/Aisch, in den sich in den letzten Tagen jeweils knapp 3000 Besucher im Schwimmer- oder Nichtschwimmerbecken und in der Relaxzone tummelten oder in welcher Figur auch immer von den Sprungbrettern ins erfrischende Nass stürzten.

Mit Unterstützung der DLRG hatten die Schwimmmeister das Geschehen im Blick und auch Griff, lobten das umsichtige Verhalten der Badegäste und nutzten selbst mal einen kurzen Augenblick, um sich an der Dusche zu erfrischen. Das Waldbad wird mit seinen vielen schattenspendenden Bäumen und dem großen Sonnensegel über dem Babybecken ebenso geschätzt, wie mit seinem Gastroservice und den Sportflächen samt Adventure-Golfanlage.

Ein abgeernteter Acker bietet ausreichend Parkplätze auch für den am Wochenende erwarteten Ansturm, der zwar Schwimmmeister Klaus Pfänder und seiner Crew viel Kraft kosten, aber auch der Saisonstatistik gut tun wird, die im durchwachsenen Sommer nach dem Rekordjahr 2015 mit über 100.000 Besuchern etwas dahindümpelte.

Wie lange die Gästekurve noch ansteigt? Über das Wochenende hinweg sicher und danach heißt es abwarten, wie das Wetter das Saisonende - in den meisten Bädern voraussichtlich Mitte September - regelt.

"Wasssssser" war auch bei den Tieren an den "Hundstagen" begehrt und sorgte am Abend als veredelter Gerstensaft bei den Grillfeiern für die erfrischende Gurgeldusche.

