"Freie Wähler - Die Frauen": Zusammenschluss gegründet

Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt zur Bezirkssprecherin gewählt - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Engagierte und motivierte Frauen der Freien Wähler bereiten die Gründung eines parteieigenen Frauenzusammenschlusses vor. Er wird "Freie Wähler – die Frauen" genannt.

Gabi Schmidt (3. von links) wurde beim Vorbereitungstreffen der FW-Frauen zur Bezirkssprecherin gewählt. Foto: privat



Ziel dieses Zusammenschlusses ist vorrangig die Netzwerkbildung, die bei Frauen immer noch stark verbesserungsfähig ist. Meinungs-, Ideen- und Erfahrungsaustausch wird bei der neuen Gruppierung im Mittelpunkt stehen. Aber auch der politische Einfluss von Frauen als Gegenpart zum Trend, hin zu älteren Männern in Spitzenpositionen, ist ein wichtiger Punkt. "Die Spiegelung der Gesellschaft soll sich auch in allen Gremien wiederfinden. Hier haben die Freien Wähler noch Nachholbedarf", erklärte Gabi Schmidt.

Sobald die Bundesversammlung im Juni einer Satzungsänderung zustimmt, könne sich die Gruppierung offiziell gründen. Daran sollen dann auch weibliche Mitglieder der Freien Wähler aus ganz Deutschland teilnehmen, denn "Die Frauen" streben eine strukturelle Verankerung auf Bundesebene an. "Es nützt uns nichts, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht. Wir müssen uns von Anfang an breit aufstellen, gut vernetzen und Informationen von der Bundesebene bis in die Kommunen hinein weitergeben.", so die Bezirkssprecherin und Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt aus Uehlfeld-Voggendorf.

Eine erste Klausur im September soll nach der offiziellen Gründung dazu dienen, sich untereinander besser kennenzulernen und Inhalte sowie Themen und Konzepte zu erarbeiten.

nb