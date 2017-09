Freisprechungsfeier der Parkett- und Bodenleger Bayerns

NEUSTADT/AISCH - Bereits zum 19. Mal fand in der Aula der Staatlichen Berufsschule Neustadt/Aisch die Freisprechungsfeier der bayerischen Junggesellinnen und Junggesellen des Parkettlegerhandwerks sowie der Facharbeiter im Bodenlegergewerbe statt. Dabei wurden die Kammer- und Landessieger besonders gewürdigt: Dominique Haselmeier und Patrick Süß erhielten Staatspreise der Regierung von Mittelfranken für besondere schulische Leistungen.

Dominique Haselmeier, Ömer Sehir, Sebastian Schreck, Johannes Maier, Cedric Schwindig und Tobias Süß wurden als Kammer- und Landessieger geehrt. © privat



Studiendirektorin Bettina Scheckel verglich in ihrem Grußwort die Lehrzeit mit den Erinnerungen an einen Urlaub. Wenn man von seinen Urlaubserlebnissen erzähle, neige man oft zu Übertreibungen oder man übersehe die wesentlichen, schönen Erlebnisse. Ähnlich sehe es mit der Lehrzeit aus. "Aber alles in allem war wohl die 'Lehrfahrt' eine schöne Zeit. Die Reisebegleitung war stets um das Wohl der Lehrlinge besorgt", so die Direktorin der Berufsschule. Matthias Braun von der Handwerkskammer Mittelfranken setzte die Lehrzeit einem Marathonlauf gleich. In der Nachbereitung des "Marathonlaufes" sah Braun den Meisterkurs und ein Wachsen der Verantwortung.

Dominique Haselmeier ließ in einer launigen Rede die Lehrzeit noch einmal Revue passieren. Er hob die gute Aufnahme und das angenehme Klima an der Schule und im Heim hervor. Besonders wichtig war ihm auch das Miteinander der Schüler. Schwächere wurden unterstützt und schafften so die Abschlussprüfung. Besonderen Applaus erhielt Haselmeier für Fotosequenzen, in der Lehrer und Mitschüler von ihrer heiteren Seite gezeigt wurden.

Fundierte Ausbildung ist wichtig

Der Vorsitzende des Gesellenprüfungsausschusses für Bayern, Heinz Brehm, gab den Junggesellen und jungen Facharbeitern einige Tipps auf den Weg: Als Geselle sei eine eigenständige und eigenverantwortliche Arbeit gefragt. Der Weg in die Selbstständigkeit sollte, so Brehm, über die Meisterprüfung erfolgen. Eine fundierte Ausbildung in Betriebsorganisation, Menschenführung und Rechtsprechung bewahre den jungen Handwerker vor Misserfolg. Neue Beläge und Kleber, neue Techniken verlangten ständiges Fortbilden und Weiterforschen.

Anschließend wandte sich Oberstudienrat Ludwig Memhardt mit einem Apfel in der Hand an seine ehemaligen Schüler. Mit dem Apfel sei es wie mit den Schülern. Die Äpfel kämen oft aus unterschiedlichen Standorten, die Schüler aus den verschiedenen Regionen Bayerns oder aus anderen Ländern. Die Schüler täten sich oft ähnlich den Bäumen schwer: ein neuer Standort, ein neues Klima, ein anderer Boden, führte Memhardt aus. "So bedarf es Pflegemaßnahmen: Unterstützung in Heim und Schule, Nachhilfe etc.. Schüler brauchen individuelle Pflege. Lehrer und Schule, Innungen, Kammern und die Betriebe schaffen die Rahmenbedingungen, dass sich die Schüler gut entwickeln. Nach dem Bestehen der Gesellenprüfung kommt die Ertragsphase, in der der Meister die Früchte auch ernten will".

Als beste Absolventen der Parkettleger geehrt wurden die Kammersiegerin Schwaben Dominique Haselmeier, Kammersieger Mittelfranken Ömer Sehir, Kammersieger Unterfranken: Sebastian Schreck sowie der Kammersieger Oberbayern und Landessieger Johannes Maier. Bei den Bodenleger schlossen Cedric Schwindig seine Ausbildung als Kammersieger Schwaben und Landessieger und Tobias Süß als Kammersieger Oberbayern an. Die Feier wurde mit Musikstücken des Duos "Monkey Town" beschwingt umrahmt.

gst