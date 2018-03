Freizeitmesse in Nürnberg: Auch Neustadt ist dabei

Karpfenkönigin Nina Hock und Weinkönigin Daniela I. präsentieren ihre Heimat - vor 9 Stunden

NEUSTADT/AISCH - Zum Auftakt der Freizeitmesse in Nürnberg präsentierte sich die Kreisstadt "unter dem Dach" des Tourismusverbandes Steigerwald und hatte dabei majestätische Unterstützung.

Landrat Helmut Weiß (l.) und Bürgermeister Klaus Meier mit Andrea Hartmann vom Tourismusbüro der Kreisstadt hatten bei der Messewerbung in Nürnberg charmante Unterstützung durch Ipsheims Weinkönigin Daniela I. und Karpfenkönigin Nina Hock (2. v. r.). © Harald Munzinger



Landrat Helmut Weiß (l.) und Bürgermeister Klaus Meier mit Andrea Hartmann vom Tourismusbüro der Kreisstadt hatten bei der Messewerbung in Nürnberg charmante Unterstützung durch Ipsheims Weinkönigin Daniela I. und Karpfenkönigin Nina Hock (2. v. r.). Foto: Harald Munzinger



Karpfenkönigin Nina Hock und Ipsheims Weinkönigin Daniela I. assistierten Landrat Helmut Weiß und Neustadts Erstem Bürgermeister Klaus Meier bei der Begrüßung der prominenten Eröffnungsgäste mit Landtagspräsidentin Barbara Stamm an der Spitze. Auch danach hatten sie mit Andrea Hartmann und Harald Heinlein vom Tourismusbüro alle Hände voll zu tun, um die Wünsche zahlreicher Messebesucher nach vielfältigem Informationsmaterial zu erfüllen.

Neustadt weckte dabei besonderes Interesse am Jubiläum des "Aischgründer Karpfenmuseums" mit der Sonderausstellung "Fisch in allen Variationen", Kindertag sowie Weiherrundfahrt und Sonderführungen sowie am Neustädter Gewerbetag am 11. März. Viel nachgefragt wurde nach Auskunft von Andrea Hartmann nach guter Gastronomie, worauf auch Häppchen mit Karpfenpastete Appetit machten, sowie nach Freizeit- und kulturellen Angeboten. Auch nach Gestaltungsmöglichkeiten von Gruppenausflügen vom Musemsbesuch über Stadtführungen bis zum kulinarischen Ausklang wurde gefragt und eifrig nach Prospektmaterial von Wander- und Radwegen gegriffen, sodass am Abend ein zufriedenes Fazit der Messepräsentation gezogen werden konnte.

Alte Bekannte aus dem Schwabenland

Das war auch zum Auftakt der Messesaison auf der CMT in Stuttgart – der weltweit größten Tourismusmesse – der Fall gewesen, wo Neustadt drei Tage lang am Gemeinschaftsstand des Tourismusverbandes Steigerwald für sich werben konnte. Wirtschaftsförderer Heinlein berichtete von einer "beliebten Anlaufstelle für zahlreiche Besucher speziell aus dem Großraum Stuttgart-Heilbronn" und freute über manches Standgespräch mit Gästen, die über gute Erfahrungen bei Besuchen in Neustadt erzählten und nach "Neuem" oder nach "Geheimtipps" für die nächste Einkehr fragten. Gerade beim Flyer der heimischen Gastronomiebetriebe registrierte er einen "hohen Absatz".

Auffallend sei nach Heinleins Messeresümee auch das große Interesse an den Wohnmobilstellplätzen gewesen, verbunden mit der Nachfrage nach Rad- und Wanderwegen sowie Freizeitangeboten. Wie jedes Jahr habe es auch Anfragen von Veranstaltern von Vereinsausflügen oder Gruppenfahrten gegeben, wobei Neustadt mit den "Museen im Alten Schloss" und Stadtführungen attraktive Angebote machen kann.

hjm