Freude über "Christkindchen" in der Neustädter Klinik

Zwei Kinder sind an Heiligabend zur Welt gekommen - vor 3 Stunden

NEUSTADT/AISCH - Über das schönste Weihnachtsgeschenk konnten sich zwei junge Familien aus dem Landkreis freuen: Jonas und Leni, die beiden "Christkindchen", die in der Klinik Neustadt geboren wurden.

Chefärztin Dr. Liana Humann-Scheuenstuhl und Hebamme Renate Scheuenstuhl freuen sich mit Cornelia und Tobias Feindert über ihr "Christkindchen" Jonas. © Harald Munzinger



Eigentlich hätte Jonas mit seinen Eltern Cornelia und Tobias Feindert den Heiligen Abend schon zuhause in Unterlaimbach feiern sollen, doch er ließ sich Zeit bis zu seinem ganz besonderen Geburtstag. Kurz nach 13 Uhr war es an Heiligabend soweit, 52 Zentimeter groß und 3585 Gramm schwer wurde er der überglücklichen Mama in den Arm gelegt und hatte nur gut eine Stunde später als winziger Weihnachtsmann einen Pressetermin.

Zum "Christkind" gab es Glückwünsche mit einem Blumenstrauß von Chefärztin Dr. Liana Humann-Scheuenstuhl und Hebamme Renate Scheuenstuhl, die sich mit Cornelia und Tobias Feindert über das erste Kind des Paares freuten. Zu dieser Freude gab es am frühen Heiligen Abend noch einmal Gelegenheit, als Leni Reiß geboren wurde und sich Maria Christina und Thomas Reiß aus Dietersheim kein schöneres Weihnachtsgeschenk vorstellen mochten, als das Töchterlein. Das erblickte mit 57 Zentimetern und 4150 Gramm gesund und wohlbehalten das Licht der Welt, das auch künftig an seinem Geburtstag stets einen besonderen Glanz haben wird.

Auch wenn sich Dr. Liane Humann-Scheuenstuhl eine Steigerung der Geburtenrate gewünscht hätte, ist sie mit bislang 530 Entbindungen im Jahr 2016 – wie im Vorjahr – "durchaus zufrieden". Und Meldungen in diesem Jahr von drohenden zunehmenden Schließungen der Entbindungsstationen an Kliniken in Deutschland infolge fehlender Hebammen sind für sie "überhaupt kein Thema". Sie sieht die Station an der Klinik Neustadt langfristig gesichert, die für den ärztlichen Leiter Dr. Gerald Wasmeier zu einer Klinik der Grundversorgung gehört. Wie er, mochte sich auch Bürgermeister Klaus Meier nicht vorstellen, dass es einmal keine "gebürtigen Neustädter" - worauf das Stadtoberhaupt selbst stolz ist - mehr geben sollte.

Harald J. Munzinger

