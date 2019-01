Friedrich Alexander Gymnasium gewinnt das "Planspiels Börse“

SCHEINFELD - Das Team "Justin Time“ des Neustädter Friedrich Alexander Gymnasiums gewann den ersten Preis des "Planspiels Börse“ in der Depotgesamtwertung. Bei der "Nachhaltigkeitsbewertung“ belegte das Team "EinSackZwiebelnRasselbande“ des Gymnasiums Scheinfeld den ersten Platz.

Bereichsleiter Markus Meinzinger (3.v.l.) von der Sparkasse in Scheinfeld übergab die Preise an die Leiter der sechs erfolgreichsten Teams beim "Planspiel Börse“ auf Kreisebene Foto: privat



Die Sparkasse im Landkreis hatte zum Siegerehrung des "Planspiels Börse“ die sechs besten Teams mit ihren betreuenden Lehrkräften und Schulleitern zur Siegerehrung in ihre Scheinfelder Geschäftsstelle eingeladen, die Bereichsleiter Markus Meinzinger vornahm. Er berichtete, dass am 36. Börsenwettbewerb der Sparkassen über 100.000 Schüler, Studenten und Azubis aus 15 Ländern teilgenommen hatten, im Landkreis 76 Spielgruppen ins Rennen gegangen waren.

Ziel des Planspiels sei es gewesen, das fiktive Startkapital von 50.000 Euro durch geschicktes Kaufen und Verkaufen der Wertpapiere, zwischen dem 26. September und 12. Dezember 2018 zu vermehren. Der Index der 175 Planspiel Börse-Wertpapiere startete mit 100 Punkten. Weltweit sinkende Aktienkurse hätten es beim Börsenspiel „zu einer Herkulesaufgabe gemacht, auf einen grünen Zweig zu kommen“, so Meinzinger. Eine Woche vor Spielende seien die Kurse regelrecht eingebrochen, was manchen schmalen Gewinn in den Depots noch einmal minimiert habe,

Am 12. Dezember schloss der Planspiel-Börse-Index mit 89,47 Punkten. So hätten gerade einmal 6,9 Prozent der Depots in dieser Spielrunde Gewinn abgeworfen – „ein historisch niedriger Wert in der Geschichte des Planspiels“. Im Landkreis hätten leider auch nur zwei von den 76 Spielgruppen Gewinne einfahren können. Auch 2018 waren nach Mitteilung von Bereichsleiter Markus Meinzinger wieder zahlreiche „nachhaltige“ Wertpapiere in der Auswahl. Diese Wertung sollte verdeutlichen, dass sich langfristiges Denken bei der Geldanlage auszahlt.

Geehrt wurden bei der Abschlussveranstaltung die jeweils drei besten Teams der Depotgesamtwertung und der Nachhaltigkeitsbewertung geehrt. Die Sieger erhielten jeweils 250 Euro, die Zweitplatzierten 150 und die Drittplatzierten 100 Euro für ihre Klassenkasse. Moritz Knöllinger freute sich als Teamleiter der FAG-Gruppe "Justin Time“ über den ersten Platz in der Depotgesamtwertung. In der nahm für das Team „Golden“ der Wirtschaftsschule Bad Windsheim Fabian Sand das Preisgeld für Platz zwei, Lukas Lorenz für das Team "Erster“ der Christian-von-Bomhard-Schule Uffenheim für den dritten Platz entgegen.

Paul Kern vom Gymnasium Scheinfeld freute sich mit seiner „EinSackZwiebelnRasselbande“ über den Sieg in der "Nachhaltigkeitsbewertung“ vor dem Team „haus des geldes“ der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Neustadt mit Laura Heinlein an der Spitze. Der dritte Platz ging wieder an das Gymnasiums Scheinfeld mit den Börsianern „Dalu“ und Teamleiterin Luisa Tukscher.

