FSSJ feierte Jubiläum beim SPD-Ehrenamtsempfang

"Modell Neustadt" weitet sich aus - 300 FSSJ-Aktive erhielten Zeugnis

NEUSTADT/AISCH - Vor 15 Jahren wurde das "Freiwillige Soziale Schuljahr Modell Neustadt/Aisch" aus der Taufe gehoben. Jetzt wurde sein Jubiläum als großartige Erfolgsgeschichte bei einem Ehrenamtsempfang der SPD gewürdigt.

In beeindruckend großer Zahl feierten FSSJ-Schülerinnen und Schüler die Zeugnisübergabe bei einem SPD-Ehrenamtsempfang von MdL Harry Scheuenstuhl (l.). © Harald Munzinger



Der SPD-Landtagsabgeordnete Harry Scheuenstuhl hatte dazu in den Neustädter Schlosshof eingeladen, um bei der Zeugnisübergabe an über 300 FSSJ-Aktive "mit einem großen Dankeschön" deren soziales Engagement ebenso zu würdigen. Dem schlossen sich SPD-Generalsekretär Uli Grötsch, Bezirksrat Ronald Reichenberg sowie Neustadts Erster Bürgermeister Klaus Meier an. Der zeigte sich stolz auf ein ganz hervorragendes Projekt, das als "Modell Neustadts" überregional Beachtung finde und schon etliche hochkarätige Auszeichnungen erfahren habe, unter anderem als eines der sechs besten Sozialprojekte in Deutschland.

Wie Meier hätten auch gerne alle anderen Politiker Horst Koydl gerne zu der von ihm realisierten Idee gedankt, der Jugend in einem "sinnvollen und zukunftsweisenden Projekt" bürgerschaftliches Engagement zu vermitteln. Er hatte das FSSJ ins Leben gerufen, in dem Jugendliche aus den Schulen im Landkreis sich zu 80 ehrenamtlichen Stunden in unterschiedlichen sozialen Einrichtungen verpflichten.

"Zu etwas mehr Menschlichkeit beigetragen"

Über 300 seien es aktuell in jedem Schuljahr, ließ die Leiterin des Freiwilligenzentrums der Caritas, Dorothea Hübner und beeindruckte mit in den 15 Jahren von knapp 5000 Schülerinnen und Schülern geleisteten 400.000 Ehrenamtsstunden. Hübner machte vor der großen Gästeschar mit den Absolventen des FSSJ-Jahres deutlich, dass viele Menschen sowie auch Tiere von den Einsätzen der Jugendlichen, aber auch diese in ihrer Orientierungsphase selbst davon profitierten.

Viele hätten nach ihrem praktischen Erfahrungen soziale Berufe gewählt. Es gebe "nur Gewinner" führte Dorothea Hübner aus. Caritas-Vorsitzende Sabine Herderich dankte der FSSJ-Jugend, "zu etwas mehr Menschlichkeit beigetragen" zu haben: "Genau das braucht die Gesellschaft". Sie dankte allen Einrichtungen, Schulen und Sponsoren, die das Projekt tragen. Dass dieses schon weit über die Landesgrenzen Nachahmer angesteckt habe, es dieses inzwischen unter anderem in Baden Württemberg, Hessen und Thüringen gebe, zeichnete den hohen Wert der Idee aus, dem auch die Politiker ihren Respekt ebenso zollten, wie der sie umsetzenden Jugend.

"Menschen, die dieses Land so einmalig machen"

SPD-Generalsekretär Uli Grötsch bezeichnete es als einmalige Struktur in der Welt, dass sich jeder dritte Deutsche ehrenamtlich betätige, was im FSSJ auf bewundernswerte Weise geschehe. Die bei dem Ehrenamtsempfang gewürdigten Sozialdemokraten Dr. Wolfgang Mück und Günter Scheller sollten Beispiel geben für "Menschen, die dieses Land so einmalig machen". Die zahlreichen Schülerinnen und Schüler aus Neustadt, Bad Windsheim, Scheinfeld, Uffenheim, Diespeck, Emskirchen und Markt Erlbach wähnten die Politiker bei der Gratulation zu den für ihre Bewerbungen wertvollen Zeugnisse dazu auf dem besten Weg.

Sie wurden ermutigt, sich auch weiterhin so engagiert ehrenamtlich zu betätigen. Für das FSSJ stattete ihnen Veronika Pollock den Dank ab, der sich auch immer wieder in herzlichem Applaus für alle Schülergruppen ausdrücken sollte. Ein junges Percussionsensemble der Musikschule im Landkreis lieferte dazu den Jubiläums-Trommelwirbel.

